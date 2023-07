Asinado o convenio de colaboración entre Concello e Deputación para a Gran Final das Series Mundiais

Carreira elite feminina na Copa do Mundo de Tríatlon de Pontevedra © Cristina Saiz

Concello e Deputación de Pontevedra asinaron esta semana o convenio de colaboración para o desenvolvemento da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon, o evento de primeiro nivel que se desenvolverá en Pontevedra o próximo mes de setembro.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, sinalou que este era un compromiso adquirido xa desde o ano pasado ao tratarse dun evento que "terá unha repercusión notable en todas as Rías Baixas e que achegará ata estas terras a máis de 4.000 triatletas, amais de equipos técnicos, organizativos, familiares ou espectadores".

Indicou Lores que a Gran Final das Series Mundiais será retransmitida en ducias de países, polo que tanto Pontevedra como as Rías Baixas "terán unha proxección importantísima a nivel internacional. A Deputación debería participar nesta cita e participará, algo que agradezo de xeito público".

"Estamos traballando para que sexa a mellor Gran Final das Series Mundiais celebrada até o de agora", concluíu o rexedor da Boa Vila a menos de 80 días para que a cidade se converta en capital mundial deste deporte.

No convenio asinado, a Deputación Provincial achegará un importe que ascende á cantidade total de 500.000 euros, IVE engadido, para facer fronte aos gastos relacionados co desenvolvemento do campionato do mundo.