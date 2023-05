Pontevedra abre camiño a Málaga, designada como sede da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon en 2024

Coa súa gran experiencia internacional na organización de eventos deportivos, especialmente no mundo do tríatlon, Pontevedra afíxose a abrir o camiño para outras localidades españolas.

É o que aconteceu agora coa Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon, que por primeira vez este ano celebraranse en España da man da Boa Vila, concretamente o próximo mes de setembro.

Pontevedra tomou a testemuña de grandes cidades mundiais como Londres, Budapest, Beijing, Auckland, Chicago, Gold Coast, Lausanne, Edmonton ou Abu Dhabi, atraendo un evento que ata a data parecía imposible poder organizar, e agora outra localidade nacional aproveita o camiño aberto para facerse coa gran competición anual do tríatlon internacional.

Málaga foi desiganada como sede das Finais do Campionato Mundial de Tríatlon 2024, segundo confirmou este martes a Federación Española de Tríatlon tras a aprobación da Xunta Executiva de World Triathlon á candidatura andaluza.

"Se este ano era o ano o compromiso de España co Tríatlon era brutal, con Eivissa, Madrid e Pontevedra, anunciar que o ano que vén temos a Gran Final en Málaga e en Pontevedra o Multideporte de 2025 confirma o noso peso no panorama internacional", sinalou o presidente da Federación Española, José Hidalgo.

Cabe destacar que a Boa Vila xa foi a primeira cidade española en organizar os Campionatos do Mundo Multideporte. Fíxoo en 2019 abrindo un camiño que seguiu Eivissa cos Mundiais do presente 2023 e tamén Bilbao cos Campionatos de Europa, e tamén foi a sede inicial dun proxecto nacional como o Pro Tour organizado a beiras do Lérez en 2019 e que se pretendía repetir en 2020 antes da irrupción da pandemia, sendo recuperado en 2021 xa en Madrid.