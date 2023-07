Tere Abelleira é titular no debut con vitoria de España no mundial

Tere Abelleira, titular no primeiro partido de España no mundial © RFEF

España debutou este venres na Copa do Mundo que se celebra en Australia e Nova Zelandia cunha contundente vitoria sobre Costa Rica por tres goles a cero.

A Selección foi dominadora absoluta durante os noventa minutos de xogo. E unha das responsables do control do xogo, do marcador e das incontables chegadas á área rival foi a pontevedresa Tere Abelleira, titular na sala de máquinas do once de Vilda neste primeiro partido do mundial.

A centrocampista do Real Madrid exerceu de pivote nun centro do campo no Aitana Bonmatí e Jenni Hermoso xogaron un pouco máis adiantadas. A pontevedresa foi substituída no minuto 77 por Claudia Zornoza.

A pontevedresa, encargada do balón parado na Selección, completou 75 pases con éxito cun acerto do 88 % e un total dunha decena de pases chave. Ademais, realizou un lanzamento a porta que foi bloqueado pola defensa rival.

Con respecto ao desenvolvemento do partido, o resultado favorable a España foi curto. As de Vilda acumularon numerosas aproximacións á meta rival e lanzaron a porta ata en 12 ocasións. Só a brillante actuación da gardameta tica, Daniela Soleira, impediu unha goleada maior.

A Vermella adiantouse no minuto 21 de partido por medio dun tanto en propia porta de Valeria del Campo. Dous minutos máis tarde, Aitana duplicou a vantaxe e, antes de cumprirse a media hora de xogo, Esther González redondeou a goleada. O festín puido ser maior de non ser porque Jenni Fermoso fallou un penalti no minuto 34 que parou Soleira, a mellor do seu equipo.

No segundo tempo, o dominio de España seguiu sendo abafador e as chegadas á área constantes, pero as de Vilda pecaron de falta de acerto na finalización, tentaron tirar a porta ata un total de 46 veces.