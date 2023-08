Teresa Portela, Carolina García e Antía Jácome, cada vez máis preto de París 2024

Teresa Portela e Carolina García no K4 500 no Mundial de Duisburgo © Real Federación Española de Piragüismo Antía Jácome e María Corbera no Mundial de Duisburgo © Real Federación Española de Piragüismo Diego Domínguez no Mundial de Duisburgo © Real Federación Española de Piragüismo Pablo Crespo e Martín Jácome no Mundial de Duisburgo © Real Federación Española de Piragüismo

A armada pontevedresa está a mostrar a súa mellor cara nos primeiros compases do Mundial de piragüismo na modalidade sprint, unha cita clave neste deporte xa que repartirá os primeiros billetes directos para os xogos olímpicos de París 2024.

Unha das padeeiras que deu un paso de xigante para chegar á cita olímpica é Teresa Portela. O equipo de K4 500 metros, unha das cinco probas femininas no calendario de París, destacou na pista da cidade alemá de Duisburgo.

Portela, xunto a Sara Ouzande, Estefanía Fernández e a tamén pontevedresa Carolina García, dominaron a carreira de principio a final, a pesar de competir contra unha das favoritas, Nova Zelandia, rexistrado un tempo de 1:30.474, o mellor de todas as participantes.

O venres, xornada esixente con semifinais e finais nun mesmo día, repartiranse os dez billetes olímpicos en xogo. Para as españolas lograr un deles será un logro significativo, especialmente para Teresa Portela, para a que París 2024 serían as súas sétimas olimpíadas.

"Loitamos e fixémolo moi ben", subliñou Teresa Portela tras lograr o pase directo á final.

Antes dese día será a quenda de Antía Jácome no C2 500 metros xunto á madrileña María Corbera. Ambas demostraron novamente a súa excelente forma física ao gañar sériea eliminatoria cun tempo de 2:00.446. O xoves, ás 14:32 horas, competirán por un lugar na final.

As oito primeiras embarcacións obterán o seu boleto para os Xogos Olímpicos de París 2024.

Para Otero foi unha mañá axitada porque, sen ser xa olímpicas, competiu tamén no C1 200 metros e no C2 200 metros. Tamén foi a máis rápida nas series eliminatorias de ambas as modalidades e buscará medalla nas dúas probas na xornada do venres.

O cuarto padeeiro en competir este xoves con perspectiva olímpica, Diego Domínguez, logrou clasificarse para as semifinais do C1 1.000 metros, que se celebrarán xa mañá.

Os actuais campións do mundo na modalidade de K4 500 metros masculino, Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper e o pontevedrés Rodrigo Germade, obtiveron a segunda posición na súa serie eliminatoria, sendo superados unicamente polo equipo de Serbia.

O venres, ás 11:54 horas, competirán na terceira semifinal desta distancia, que tamén será olímpica en París 2024, onde só os tres primeiros conseguirán o pase á final, que se disputará pola tarde ás 15:56 horas.

Ademais, nesta primeira xornada, a parella do E.P. Ciudad de Pontevedra, composta por Pablo Crespo e Martín Jácome, finalizou en terceiro lugar na proba de C2 1.000 metros, o que lles garante un lugar nas semifinais.

Tamén avanzou ás semifinais o padeeiro do Náutico O Muiño, Adrián Sieiro, que obtivo o terceiro lugar na proba de C1 500 metros; ou Cristina Soutelo (Kaiak Tudense), cuarta nas eliminatorias de C1 1.000 metros.