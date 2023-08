O pasaporte para París 2024 pasa polo Campionato do mundo Sprint de Alemaña

A armada pontevedresa de piragüismo buscará o pasaporte para Paris 2024 no Campionato do mundo de piragüismo sprint 2023 que se celebrará desde o mércores 23 de agosto ata o domingo 28, na histórica Canle de Regatas de Wedau, construído en 1935 e situado na localidade alemá de Duisburg.

A delegación española de piragüismo, composta por 49 destacados deportistas, xa se atopa en chan teutón para forxar os primeiros billetes que aseguren a súa participación nas olimpíadas. Entre eles, están 21 galegos ente os que están os pontevedreses Antía Jácome, Claudia Couto, Antía Otero, Diego Domínguez, Adrián Sieiro, Teresa Portela, Rodrigo Germade e Carlos Arévalo.

Unha das probas máis esperadas será a de Jácome, que competirá xa o mércores na proba de C1 200 metros ás 9:25. Antía buscará asegurar unha das seis primeiras prazas que garanten o pase ás semifinais, programadas para o venres entre as 9:45 e as 9:55 da mañá. A final da proba está programada para as 14:38 do mesmo día, na que só as cinco primeiras clasificadas conseguirán a ansiada clasificación olímpica.

Ademais, a pontevedresa tamén estará na proba olímpica de C2 500 metros xunto á madrileña María Corbera. Nesta competición, deberán alcanzar unha das oito primeiras posicións para asegurar o seu pase aos Xogos Olímpicos. O dúo español lanzarase á auga o mércores ás 14:47, coas semifinais programadas para o xoves e a final para o sábado ás 12:30. Só colocarse nas tres primeiras posicións garantiranlles un lugar na emocionante final do venres ás 15:30.

A competición tamén inclúe o C1 1000 metros, onde o padexeiro Diego Domínguez, actual campión de Europa sub-23, buscará clasificar para os seus primeiros Xogos Olímpicos. Domínguez competirá na segunda serie eliminatoria ás 17:34, coa esperanza de obter un dos cinco primeiros postos que o levarán ás semifinais do xoves pola tarde. A final, que outorgará as cinco prazas olímpicas en xogo, levará a cabo o sábado ás 12:01.

Adrián Sieiro, do Club Náutico O Muiño, participará na proba de C1 500 metros e competirá nas eliminatorias do mércores ás 12:06, buscando unha praza nas semifinais. Os seis primeiros competirán o venres en busca do pase á final do sábado ás 15:38. Ademais, Sieiro unirase a Pablo Graña, Manuel Fontan e Joan Moreno para competir na final de C4 500 metros o sábado ás 12:39

A parella do Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, Pablo Crespo e Martín Jácome, tomará a saída na proba de C2 1000 metros ás 16:17 horas. O primeiro posto daralles o pase directo á final do sábado ás 11:14.

O xoves será a quenda das padexeiras do E.P. Ciudad de Pontevedra, Claudia Couto e Antía Otero, que xunto a Valeria Oliveira do Piragüismo Poio e María Moreno de Baleares, competirán na proba de C4 500 metros. As tres primeiras embarcacións obterán un pase directo á final do sábado ás 12:17.

O padexeiro do Breogán do Grove, Noel Domínguez, competirá o domingo na proba de C1 5000 metros.

Tamén Teresa Portela terá a misión de clasificarse para os seus sétimos Xogos Olímpicos consecutivos. Nesta ocasión, competirá na embarcación K4 500 metros xunto á asturiana Sara Ouzande, residente en Galicia, Carolina García de Pontevedra e Estefanía Fernández de Estremadura. O cuarteto español enfrontarase ao desafío de alcanzar a final directamente na eliminatoria do mércores ás 12:24 As semifinais levarán a cabo o venres pola mañá, e a emocionante final, onde se outorgan os billetes olímpicos, está programada para o sábado ás 15:47. Para esta modalidade, hai en xogo un total de 10 prazas olímpicas.

Os outros galegos que competirán por conseguir unha praza para as Olimpíadas son Carlos Arévalo, Rodrigo Germade, Pedro Vázquez, padeeiro asturiano nas filas do Kayak Tudense, Cristina Soutelo, do Kayak Tudense, Adrián Mosquera, do Piragüismo Rías Baixas, Araceli Menduiña, do Club de Mar Ría de Aldán, e David González, do Kayak Tudense.