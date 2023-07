Manuel Fontán e Diego Domínguez, primeiras medallas para o piragüismo pontevedrés no Europeo Júnior e Sub-23

Primeiras alegrías para o piragüismo pontevedrés no Campionato de Europa Sprint para as categorías Júnior e Sub-23 que se está a celebrar na localidade portuguesa de Montemor-o-Velho.

Na primeira xornada de finais Manuel Fontán, do Náutico O Muíño de Ribadumia, e o seu compañeiro Diego Domínguez, deportista madrileño do Breogán do Grove, proclamáronse subcampións continentais no C-2 1.000 metros de idade sub-23.

A parella colgouse a medalla de prata cun tempo de 3:40.730, superados soamente polos checos Jiri Minarik e Jiri Zalubil (3:39.874) e por diante da tripuación ucraína, que foi bronce.

Antes Diego Domínguez conseguira tamén outra medalla, esta de ouro, na proba individual de C-1 1.000 metros, nunha dura pugna co polaco Kacper Sieradzan.

O Campionato de Europa afrontará este domingo a súa última xornada con varias opcións de medalla máis para o piragüismo pontevedrés.