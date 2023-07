Positivo peche do Campionato de España para o piragüismo pontevedrés

Punto e final ao Campionato de España de Piragüismo que se estivo celebrando desde o venres no Complexo Deportivo David Cal do Pontillón do Castro, en Verducido, con outra remesa de medallas para os padeeiros pontevedreses.

O éxito feminino da xornada foi para as deportistas da EP Ciudad de Pontevedra, que repetiron podio tres veces nesta xornada final.

Noa Conde foi a máis laureada do equipo pontevedrés, cun bronce no C2 200 metros xunto a Claudia Couto; unha prata no C4 200 metros con Jenifer Casal, Rosana Simón e tamén Claudia Couto e, finalmente, outro bronce xunto a Jaime Duro no C2 200 mixto.

En canto ao masculino, colgáronse a medalla de prata Mateo García e Mateo Pérez (As Torres Romaría Viquinga) na Final B do C2 200 metros; Pablo Álvarez e Pablo Graña (Rodeira Cangas) anotáronse outro segundo posto na Final A de o C2 200 metros e completaron ese podio co metal de bronce Carlos Picón e Adrián Sieiro, de O Muíño.

Pola súa banda, na Final B do K2 200 metros, Serafín Canosa e José Julio Villanueva, do Naval Pontevedra, foron os mellores da carreira e conquistaron o metal dourado.

Nas finais xuvenís do domingo os protagonistas pontevedreses foron Germán Quintás e Nicolás Braña (Piragüismo Poio), que se fixeron co ouro na final do C2 200, e Jorge Crespo e Hugo Pérez (CN Pontevedra), bronce no K2 200.

Finalmente, nas carreiras mixtas o Piragüismo Poio fixo dobrete tanto no C2 500 sénior como no júnior. Na primeira delas David Novas e Valeria Oliveira levaron a prata e, na segunda, Iria Tilve e Nicolás Braña lograron o ouro.