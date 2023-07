Claudia Couto, Jaime Duro e Martín Jácome pechan o Mundial de piragüismo con dous ouros e un bronce

Jaime Duro, no Mundial sub23 de piragüismo de Auronzo di Cadore © Federación Española de Piragüismo

O piragüismo pontevedrés puxo o broche de ouro ao Mundial sub23 de Auronzo di Cadore, Italia, sumando tres medallas máis na última xornada. Claudia Couto, Jaime Duro e Martín Jácome, este último acompañado pola sevillana Elena Millán, asinaron un campionato para enmarcar que conclúe da mellor maneira posible.

O primeiro metal do día chegou da man de Claudia Couto no C-1 200 metros tras impoñerse con tan só tres décimas de vantaxe sobre a polaca Katarzyna Szperkiewicz. A pontevedresa marcou un crono de 46.23 que lle valeu a medalla de ouro, Szperkiewicz colgouse a prata (+0.30), e a chinesa Yuling Feng, o bronce (+0.67).

Na final do C2 500 metros mixto, a dupla formada polo pontevedrés Martín Jácome e a sevillana Elena Millán sumou unha nova presea mundialista, neste caso de bronce, tras cruzar a liña de meta a +1.70 dos moldavos Mihai Chihaia e María Olarasu, que foron primeiros (1:48.14), e dos uzbekos Vladlen Denisov e Khamzoda Erkinova, segundos (+1.16).

Ás 12:40 horas chegou a quenda de Jaime Duro nunha das probas máis esixentes do día, o C1 5.000 metros. O padeeiro pontevedrés, que se quedou ás portas do podio da proba C4 500 metros do día anterior, pechou o seu paso pola competición proclamándose campión do mundo tras unha carreira para enmarcar ao superar ao seu inmediato perseguidor en máis de 37 segundos.

Duro marcou un tempo de 26:10.44 que lle valeu a medalla de ouro, o uzbeko Vladlen Denisov foi segundo (+37.54) e o búlgaro Preslav Georgiev foi terceiro (+46.30).

Pola súa banda, Manuel Fontán tívose que conformar coa quinta praza no C1 500 metros (+1.70) dunha carreira que gañou o brasileiro Filipe Vieira (1:47.12).