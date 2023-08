Terceira prata mundialista para Antía Jácome e praza para París no C2 500 con María Corbera

Antía Jácome segue facendo historia no Mundial de Piragüismo que se está disputando en Diusburg, Alemaña, logrando a súa terceira prata en menos de 24 horas.

A pontevedresa volveu subir á canoa xunto á súa compañeira María Corbera despois do subcampeonato mundialista obtido o día antes na modalidade de C2 200 metros, distancia non olímpica.

Nesta ocasión, no C-2 500, a dupla española volveu realizar unha auténtica exhibición para colgarse un novo metal prateado que lles outorga, esta vez si, o billete para os Xogos Olímpicos de París 2024.

Jácome e Corbera marcaron un tempo de 1:52.916, a tan só dúas décimas do ouro, que foi para as chinesas Xu Shixiao e Sun Mengya (1:52.775). O bronce foi para as canadenses Sloan Mackenzie e Katie Vincent (1:52.956).

Ademais deste metal, a embarcación dos pontevedreses Pablo Graña, Manuel Fontán, Adrián Sieiro e o mallorquino Joan Moreno revalidaron o seu título continental obtido un ano atrás. O equipo español partiu con determinación desde o inicio da carreira e, nos últimos 100 metros, aumentaron a súa velocidade para alcanzar o máis alto do podio cun tempo de 1:30.808. Segundos foron os polacos (1:32.373) e os ucraínos (1:32.725).

Pola súa banda, os tamén pontevedreses Pablo Crespo e Martín Jácome alcanzaron a cuarta posición na final de C2 1000 metros, exhibindo unha carreira na que foron gañando terreo progresivamente, chegando a tan só 40 milésimas do podio. A vitoria foi para os italianos.

Na final de C1 1000 metros femininos, a galega Cristina Soutelo, finalizou en oitava posición nunha competición de alto nivel e Diego Domínguez, que competiu na final C masculina de C1 1000 metros, logrou un destacado ouro.