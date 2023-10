O mellor arranque goleador do Pontevedra nos últimos 40 anos

O Pontevedra Club de Fútbol cumpre este luns 16 de outubro 82 anos de vida, e faino festexando aínda o impoñente triunfo conseguido no campo do aínda líder Zamora (0-4). Esta goleada, unida aos últimos resultados como o 5-0 ao Guijuelo ou o 6-0 ao Langreo, situaron ao equipo adestrado por Yago Iglesias na lista de mellores arranques goleadores en toda a historia da entidade granate. Case nada.

De feito é o mellor inicio goleador dos últimos 40 anos xa que hai que retroceder ata a campaña 82-83, en Terceira División, para atopar a mesma cifra que agora en canto a puntería, con 20 tantos a favor nas sete primeiras xornadas de competición. Para velo con maior perspectiva, o curso pasado en Primeira RFEF non se superou a barreira dos 20 goles ata a xornada 28 do campionato, no mes de marzo (3-1 contra o Linares) e a estas alturas a bagaxe era de só 5 goles a favor.

Rufo e Yelko Pino, con cinco dianas cada un, están empatados á cabeza do pichichi do Grupo I, e tamén viron porta Dalisson (3), Álex González (3), Hermelo (1), Garay (1), Chiqui (1) e Bastos (1).

A cifra únese ademais a unha solidez defensiva que foi mellorando co paso das xornadas. Son só catro os goles encaixados, o mellor dato desde a liga 2011/2012. O balance é aínda máis espectacular se sacamos da ecuación as dúas primeiras xornadas (derrota contra a Gimnástica de Torrelavega 1-2 e empate 1-1 contra o Valladolid Promesas), e é que desde entón o Pontevedra anotou 18 goles e recibido só 1, o que lle supuxo xustamente ceder outro empate na casa do Cayón.

Volvendo aos datos históricos, tras revisar todas as tempadas na historia do Pontevedra (coa excepción da fundacional 41-42 onde non disputou liga e os cursos 42-43 e 57-58 por xogar en categoría rexional e non lograr dispoñer de datos fiables), só en dúas ocasións a entidade granate inicou con maior puntería a tempada, e foi en ambas as dúas para mediados do século XX. O mellor inicio data da campaña 45/46 con 29 goles a favor na mesma xornada, mentres que na 54-55 asináronse 24 goles. As dúas veces xogando en Terceira. Ademais en tres ocasións máis se chegou aos 20 goles. Foi na 47-48, na 59-60 (a do histórico ascenso a Segunda na Puentecilla), e na 82-83, a máis recente ata o de agora.

Uns datos estratosféricos que, en todo caso, non deben desviar a atención dunha clasificación na que os granates son aínda segundos, a catro puntos dun liderado que ocupa aínda o Zamora e que é o principal obxectivo, ao ser a única praza de ascenso directo. Os de Yago Iglesias puxeron os seus ollos niso e están no bo camiño para logralo.