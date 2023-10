Burela-Poio e Marín-Les Corts nos oitavos de final da Copa da Raíña

Partido de liga entre Poio Pescamar e Les Corts na Seca © Cristina Saiz

Os oitavos de final da Copa da Raíña xa teñen emparellamentos, e o sorteo resultou esquivo para o Poio Pescamar.

O conxunto conserveiro xogará o pase á final a oito do torneo na pista do campión do últimas cinco edicións, o Burela, un duro rival para unha elminatoria que se disputará a partido único.

Mellor sorte correu o Marín Futsal, sobre todo por evitar un desprazamento, xa que o bombo cruzoulle co Les Corts, actual cuarto clasificado da máxima categoría, pero o encontro que se disputará no pavillón marinense da Raña.

Tras superar na rolda previa o Rodiles FSF, o Marín buscará neste encontro clasificarse por terceira vez consecutiva para a fase final da Copa. O Poio Pescamar pola súa banda, finalista en 2020, quere regresar ao cadro decisivo, pero para iso deberá arrebatarlle a coroa ao actual campión. Na eliminatoria previa as vermellas venceron a domicilio o Algadia FS.

Os partidos da terceira rolda da Copa da Raíña disputaranse o próximo 1 de novembro, mentres que a fase final en sede única está prevista para os días 12, 13 e 14 de abril.