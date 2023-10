O Poio Pescamar rompe a imbatibilidade do Arcorcón (3-1)

Partido de liga entre Poio Pescamar e Alcorcón na Seca © Cristina Saiz

O Poio Pescamar tiña este sábado un complicado enfrontamento. Recibía na Seca nin máis nin menos que ao líder da categoría, un Alcorcón que aínda non sabía o que era perder esta tempada.

Pero aí estaba o equipo vermello, apoiado por unha fiel afección que alentou ao equipo cando máis o necesitaba e acompañalo ata un importante triunfo.

Non houbo un claro dominador nos primeiros instantes de encontro, as perdas sucedíanse para ambas as escuadras pero ningún equipo era capaz de abrir a lata.

A primeira intervención de Sandra Buzón foi no minuto 7 despois dun roubo de balón do Alcorcón e o seu posterior contragolpe, pero a gardameta conserveira adiviñou o disparo de Aida de Miguel e desviou a saque de banda.

E na seguinte xogada chegou a ocasión máis clara para o Poio Pescamar. Xogada de estratexia e envío en longo de Elena Aragón á banda esquerda, Carla Ayensa cedeu de espuela a Ale de Paz, pero o seu remate de cabeza deu na madeira e paseouse pola liña de gol.

Estaba cómodo o equipo local e non tardou en chegar o premio. Sacou de porta Sandra Buzón, en dous pases o esférico chegou a Laura Uña, que se virou sobre si misa e xutou cruzado para adiantar ao seu equipo no minuto 10 de xogo.

Tentou despois do gol o conxunto oleiro devolver a igualdade, pero o equipo vermello estaba a ser moi superior na presión e enseguida recuperaba o esférico. Ademais, baixo paus o seu gardameta estaba moi atenta e detiña cada posible intento do Alcorcón.

Pero a falta de 5 minutos para a conclusión do primeiro tempo, o Poio devolveu o golpe nun abrir e pechar de ollos. Envío en longo Sandra Buzón e Saki, que debutaba na Seca, enchufó o coiro na rede para subir o 2-0 co que se alcanzou o intermedio.

Antes do descanso Ale de Paz tivo o terceiro tanto nun man a man con Estela, pero a porteira salvou ás súas cunha providencial intervención.

Despois do paso polos vestiarios o cadro madrileño era outro e tivo nada nada máis comezar a segunda parte a oportunidade de recortar distancias. Estela viu en longo a Vane Sotelo, pero o seu disparo foise desviado.

Co paso dos minutos o equipo de López-Tulla buscou a sentenza que non chegaba, primeiro cunha boa xogada entre Irene e Carla Ayensa, e despois cun saque de banda que deu nunha defensora e Estela apareceu de novo para salvar os mobles ao seu equipo.

O dominio do Poio Pescamar estaba a ser claro e ao final viuse reflectido no luminoso tras unha transición desde campo propio e que finalizou a recentemente fichada Carla Ayensa facendo o 3-0.

Quedaban sete minutos de partido e o técnico madrileño optou polo xogo de cinco para xerar superioridade en ataque, e con moita calma e despois dunha longa posesión, Vane Sotelo disparou desde o bordo da área e anotou o 3-1 co que se chegou ao final do duelo.

Pero antes de que se chegase ao bocinazo final o Alcorcón dispuxo dun penalti por man de Irene, que se tirou dentro da área para tapar un pase, pero Elena adiviñou o lanzamento de Guti e o marcador non se moveu.