Barbeiro queda como único inquilino da enfermería granate

Despois de moitas semanas, a ocupación da enfermería do Pontevedra Club de Fútbol reduciuse case ao mínimo.

Co regreso aos campos de xogo de Borja Domínguez, que xa gozou dalgúns minutos en Luanco, só un dos futbolistas do primeiro equipo granate permanece de baixa.

Trátase de Marcos Barbeiro, que segue recuperándose da operación de xeonllo á que se someteu a finais do mes de setembro tras lesionarse no adestramento previo á partida fronte o Langreo en Pasarón, o sábado 16 de setembro.

O extremo segue exercitándose fóra do grupo e principalmente no ximnasio, e é que aínda quedan semanas por diante para poder estar dispoinible. Hai que lembrar que o Pontevedra estimou o seu período de baixa entre 10 e 12 semanas, polo que o máis problable é que non volva estar dispoñible para o técnico ata o mes de xaneiro.

Ademais se Borja levaba fóra de combate desde a primeira xornada de liga, o dianteiro Víctor Casais, que se exercita en dinámica do primeiro equipo, tamén acumulaba semanas á marxe, pero tamén puido volver xogar a pasada fin de semana aínda que no seu caso co filial e é un máis xa sen reparos nos adestramentos do primeiro plantel.