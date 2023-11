Reacción tardía do Teucro e derrota pola mínima contra o OAR Coruña (30-31)

Partido entre Teucro e OAR Coruña no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

A Sociedad Deportiva Teucro non puido sacar nada positivo da visita do OAR Coruña ao Pavillón Municipal, onde caeu derrotado pola mínima a pesar de lograr poñer en aprietos ao seu rival nos últimos instantes. Con todo, a reacción tardía dos de Lérez non foi suficiente para deixar os puntos en Pontevedra (30-31).

Comezaron os de Irene Vilaboa moi durmidos en ataque, recibindo unha parcial inicial de 2-5 durante o primeiros cinco minutos.

Pero reaccionou ao momento o Teucro endosando un 4-0 por medio de Sergio Blond, Caue Herrera, Xurxo Rivas e Eloy Krook, co que volteaba o resultado.

Chegaron os instantes de igualdade, pero os de Lérez perderon a concentración e o cadro coruñés penalizounos volvendo tomar a dianteira e obrigando á adestradora para parar o tempo (9-12).

Caue Herrera e Marko Dzokic reduciron diferenzas en ata un tanto, pero foi o OAR Coruña o que xogou mellor as súas cartas ao final do primeiro tempo e colocou o 13-16 co que se chegou ao descanso.

Entrou mal na cancha o Teucro despois do paso polos vestiarios e viron como os visitantes lles pasaban por encima en cada ataque e ampliaban a súa diferenza en seis goles aos sete minutos (15-21).

Irene Vilaboa parou o cronómetro e os seus reaccionaron cun novo 4-0 que parecía que os metería de cheo no encontro, pero os erros en ataque volveron penalizar e o OAR se desbocó cun 0-3 cando se alcanzaba o ecuador do segundo tempo (19-24).

Converteuse o envite nun correcalles con goles en ambas as porterías, pero o Teucro seguía sen ser capaz de pechar o seu defensa para evitar o gol dun rival que lograba chegar cunha cómoda vantaxe de catro goles aos minutos máis críticos.

De feito, quedaban só tres minutos para a conclusión e Juan Carlos Rodríguez foise dous minutos ao banco, Mauro Jaureguiberri subiu o 27-31 ao luminoso e cun xogo rápido e curtas posesións os de Lérez lograron poñelos en aprietos.

Adiantaron a defensa, roubaron o esférico cando máis falta facía e responderon anotando un parcial de 3-0 cando aínda quedaba máis dun minuto por disputarse.

Pero a reacción chegou tarde e esta vez si, o OAR Coruña soubo xogar ben as súas cartas para facerse cun triunfo agónico pola mínima (30-31).

Consulta as estatísticas nesta ligazón