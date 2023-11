Tere Abelleira non falla na convocatoria de España para o seu partido en Pasarón

A Selección Española de Fútbol deu a coñecer o nome das 25 futbolistas que representarán ao equipo nacional na quinta e sexta xornada da UEFA Women's Nations League, incluíndo o partido contra Italia que se xogará no Estadio Municipal de Pasarón de Pontevedra.

Na lista non falta a pontevedresa Tere Abelleira, que estará no que seguro será un dos partidos máis especiais da súa carreira, o España e Italia que se xogará o vindeiro venres 1 de decembro (21.30 horas) na súa cidade. Tampouco as dúas balóns de ouro Alexia Putellas e Aitana Bonmatí.

Ademais do partido fronte a Italia en Pasarón, as campioas do mundo xogarán o día 5 de decembro fronte a Suecia no estadio da Rosaleda, en Málaga.

A concentración arrincará o vindeiro luns, 27 de novembro, na Cidade do Fútbol de Las Rozas.

Esta é a convocatoria completa de 25 futbolistas que xogarán con España no Estadio Municipal de Pasarón: