Críticas e indignación pola falta de entradas para o España-Italia: "Non vin a ninguén que as conseguira"

Foi unha misión case imposible. Poucos minutos despois das 12.00 horas deste xoves, data na que se abría ao público a venda de entradas para o partido internacional entre España e Italia no Estadio Municipal de Pasarón, todas as bancadas sinalaban xa no portal de venda o 'non hai localidades dispoñibles".

A situación, con multitude de afeccionados tentando sen éxito conseguir entradas, derivou nunha importante polémica ao redor do evento, ante as ganas que tiñan os pontevedreses de ver en directo ás campioas do Mundo.

"!Non tardastes nin unha hora en facervos con todas as entradas dispoñibles para o partido contra Italia en Pasarón! Sodes moi grandes Pontevedra!", sinalaba a Real Federación Española de Fútbol a través do perfil oficial da Selección Española de Fútbol confirmando o 'sold out'.

Só con fixarse nas respostas recibidas a través das redes sociais pódese comprobar o estado de axitación e indignación de moitos afeccionados.

Vaya por dios, seguimos esperando el e-mail de aviso. Fue todo muyyy raro. Me gustaría saber realmente cuántas salieron a la venta, porque ni con los Guns and Roses fue tan difícil comprar. — Ana López (@euAnaLopez) November 23, 2023

"Non sei quen as comprou, porque non vin a ninguén que hoxe as conseguira. Vergoña!", sinalaba un das primeiras respostas, con seguidores que afirmaban que "ás 12.00 non se podían comprar e ás 12.02 todo vendido".

"Gustaríame saber realmente cantas saíron á venda, porque nin cos Guns and Roses foi tan difícil comprar", afirmaba outra resposta.

As críticas estendíanse tamén á falta de información da Federación, debido a que non envío un correo electrónico de aviso ás persoas que o tiñan solicitado previamente.

Ao rápido 'non hai billetes' contribuíu tamén como aspecto destacado que non todo o aforo do Estadio Municipal de Pasarón estaba dispoñible, ao estar previamente comprometido cos packs de entradas ofrecidas aos clubs galegos, ademais de para patrocinadores.

Nesta situación foron poucos os que recoñeceron lograr entrada, pero mesmo nese caso as mensaxes eran reveladores, preguntando "cantas había reservadas para clubs e patricinadores? 10.000?". Todo polas ganas que había de vivir un evento moi especial.