Traballo a contrarreloxo para que Pasarón luza a súa mellor cara no España-Italia

Pasarón prepárase para acoller o partido da UEFA Women's Nations League entre España e Italia © Mónica Patxot

Ritmo frenético para que o Estadio Municipal de Pasarón estea a punto para o partido da UEFA Women's Nations League entre España e Italia do próximo venres 1 de decembro.

Decenas de operarios traballan estes días sen descanso e a contrarreloxo, tanto no exterior como no interior do recinto, para que luza as súas mellores galas.

Son moitos as frontes abertas, empezando pola limpeza do estadio e seguindo pola colocación das publicidades, as lonas que ocuparán a zona de detrás das porterías ou a adecuación da iluminación, tras substituírse boa parte das luminarias de Pasarón que estaban fóra de servizo.

Ademais técnicos da empresa Royalverd, que no verán colocaron o novo céspede de Pasarón, asumiron xa as tarefas de mantemento para que o verde estea nas mellores condicións posibles tras verse afectado no último mes polas continuas choivas.

Doutra banda no exterior de Pasarón instaláronse xa catro camións de Radio Televisión Española (RTVE), que prepara o dispositivo necesario para retransmitir o encontro coa colocación mesmo de plataformas para as cámaras na zona superior dos fondos.

Todo deberá estar xa listo este xoves para os adestramentos oficiais de España (17.00 horas) e Italia (18.30 horas), ademais das respectivas roldas de prensa de ambos os dous equipos, no que será o aperitivo ao gran encontro do venres y para o que non hai entradas dispoñibles.