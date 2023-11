Montse Tomé, sobre o España-Italia en Pasarón: "Afrontamos o partido coma se fose practicamente o último"

Pontevedra desconta os días do calendario para gozar das campioas do mundo, co partido internacional de España contra Italia que se xogará o vindeiro venres 1 de decembro no Estadio Municipal de Pasarón.

Mentres non chega o gran día, a Selección Española desvelou este martes a súa convocatoria para a cita, así como para a do día 5 de dicembre contra Suecia en Málaga, comparecendo despois ante os medios de comunicación a seleccionadora nacional, Montse Tomé.

"Temos moitas ganas de que chegue o luns, traballamos todo este mes para ver de que maneira podemos tratar estes dous partidos", sinalou a adestradora ante unha concentración que arrincará o vindeiro luns 27 en Las Rozas.

O primeiro dos encontros oficiais previstos, correspondentes á quinta e sexta xornada da UEFA Women's Nations League, será o de Pasarón fronte a Italia, un duelo que "afrontamos coma se practicamente fose o último", recoñeceu Tomé.

Non é para menos, e é que "sabemos que se conseguimos gañar a Italia imos estar na semifinal, que á súa vez pode dar pase á final que nos de o obxectivo de estar nos Xogos Olímpicos", afirma a máxima responsable do equipo nacional.

Para a cita en Pontevedra Montse Tomé chamou a 25 futbolistas, entre elas Alexia Putellas e Irene Paredes a pesar de atravesar problemas físicos. "Supoño que vos chamará a atención porque só poden entrar en 23 en convocatoria", explicou a adestradora confirmando que ao comezo da concentración deberán realizarse descartes e sempre coa premisa de "protexer á futbolista" e non correr riscos innecesarios.

En canto á Nations League "valoramos esta concentración e estes partidos coa máxima ambición, vimos de xogar catro partidos desta competición que é nova tamén, bonita, especial, na que temos posta moitísima enerxía", defendeu Tomé.

A seleccionadora española analizou ademais o momento actual que vive o equipo e tamén o actual corpo técnico superado o complicado inicio vivido na súa chegada ao cargo. "Se facemos unha valoración desde o inicio de como empezou e como estamos agora é positivo, valoralo para notrosos é ter máis tranquilidade e un contexto idóneo para traballar", concluíu na súa comparecencia ante os medios de comunicación.