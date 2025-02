O pleno aproba implantar un servizo de aluguer de bicicletas que o BNG dubida que sexa "viable"

Aínda que o pleno municipal aprobou que se implante na cidade de Pontevedra un servizo público de aluguer de bicicletas, ao estilo do antigo 'Pilla Bici', activo entre os anos 2009 e 2011, non está nada claro de que vaia ser unha realidade. Polo menos, a curto prazo.

E é que PSOE e PP uniron os seus votos para apoiar a proposta presentada polos socialistas, que reclamaron que o Concello fose "valente" para fomentar o uso da bicicleta e expandir as infraestruturas ciclistas, especialmente os carrís bici, no municipio.

Pero o goberno municipal dubida da viabilidade deste sistema. "Non estamos en contra de miralo", sostivo o edil César Mosquera, que advertiu de que "aprobar algo que non sexa viable", economicamente ou no funcionamento da cidade, "é unha cantamañanada".

Iván Puentes lembrou que o Goberno central impulsará axudas que, como mínimo, sufragarán o 40% do custo deste servizo, a condición de que as estacións de préstamo non disten entre si máis de 200 metros para garantir distancias "breves e razoables".

O portavoz socialista defende que o antigo 'Pilla Bici' foi no seu día un "aperitivo" e un "aliciente" para que a cidadanía se animase a desprazarse en bicicleta e considera que corrixindo as "eivas detectadas" este modelo de préstamo de bicicletas "sería un éxito".

Desde o PP, pola súa banda, Guille Juncal mostrou o apoio do seu partido a esta iniciativa, aínda que se mostrou "escéptico" sobre o seu funcionamento. En todo caso, sostivo que sería "beneficiosa" para fomentar un estilo de vida saudable entre a cidadanía.

APROBADAS OUTRAS TRES MOCIÓNS

Ademais, o pleno municipal ratificou por unanimidade a proposta do PP para que Pontevedra se adhira oficialmente á declaración deste 2025 como Ano Castelao, coincidindo coa conmemoración do 75 aniversario do seu falecemento.

A mesma sorte correu a moción coa que o PSOE reclamaba que o Concello solicite ao Ministerio de Transportes a cesión do antigo tramo da N-550 en Tilve (Cerponzóns) para impulsar o seu acondicionamento e garantir a protección do coñecido como Ponte Malvar.

Por último, a segunda iniciativa dos populares, que esixían mellorar a rede de saneamento e abastecemento de auga en Ponte Sampaio, especialmente na estrada PO-264, onde a Xunta actuará este verán para rehabilitar a ponte medieval, só foi apoiada polo PSOE.