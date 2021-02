Un elenco de idiotas

Gracias, de verdad, gracias a todos

Gracias por abrirme los ojos, por ser un faro de la verdad y hacerme comprender que vivimos en un País sin democracia plena. sin garantías constitucionales, sin libertad, Sin paz. Qué idiota, no me había dado cuenta. Qué desagradecido

Gracias

Ya barruntaba yo que, tras cuarenta años de Dictadura y casi seis más de transición, en España la gente aún vive oprimida por un estado fascista, donde nadie puede manifestarse, donde las libertades civiles no se pueden ejercer, donde el personal de cualquier tendencia política. religiosa, sexual o de cualquier otra índole, sigue siendo motivo de escarnio, persecución y a veces incluso la cárcel. ¡Dónde se ha visto! ¿Y qué decir de la Policía? ¿Acaso no son un brazo armado del poder capitalista? De la oligarquía ¿? ¿Quién le dice que salgan a la calle?, que total. para poner la cabeza para recibir ladrillazos podían quedarse en casa. Menos mal que tienen el reconocimiento público de sus "jefes" (en plural, que ya sabemos que son muchos). ¿Acaso no los veis y escucháis declarando en todos los medios su total solidaridad?

"Gracias", acabo de descubrir que este país que yo creía plural y diverso, en realidad vive aplastado por un régimen opresor, monocorde, sin espacio. ¿¿Una mierda de País o un País de mierda?? A veces me lío.

Reflexionado estos días, ¿cómo es posible que, a tan bella persona, como este rapero tan conocido y tan buena gente, lo ingresan en la cárcel sin motivo alguno? Por Dios, no hay más que ver que es alguien con un inmenso respeto por los demás, íntegro, prudente, conciliador. Así, con mayúsculas, alguien que tiene por bandera la bonhomía en fin algo tan pasado de moda como la honestidad. Un hombre que lucha con denuedo por la libertad de todos nosotros. ¿No habéis oído sus declaraciones? No hay derecho. Esto sí que es una causa y no las tropelías de toda índole perpetradas por el Régimen Franquista.

Y qué decir de los jóvenes antifascistas. ¿No os dais cuenta? . También pelean sin descanso por nuestras garantías civiles, contra la oligarquía fascistoide que impregna nuestra sociedad, contra todo el mundo. ¿Sois tan lerdos que no vislumbráis su tan esmerada educación, basada en el compromiso, la cultura del esfuerzo, la responsabilidad? No los visteis acaso, asaltando tiendas y bancos, quemando contenedores ¿¿No entendéis que os están liberando?? ¿Sois idiotas? ¿No veis que así, de esta forma, una sociedad pisoteada encuentra el sendero de la libertad? Qué causa más noble.

Y ya puestos, para mi sorpresa, ¿por qué no se defiende en el Parlamento a estos jóvenes Patriotas que, ejerciendo su libertad de expresión, en un Cementerio madrileño, luchan por la libertad del Pueblo español, el de "toda la vida", la "gente de orden", vamos?. Han sido muy claros. La culpa es de Los Judíos, como siempre. ¿No os habías enterado? ¿Cómo es posible que los investigue la fiscalía? ¿A dónde vamos a llegar?

Menos mal que algunos de nuestros más significados próceres nos han devuelto el rigor, la verdad la cruda realidad. Tan reconocibles ellos en su progresía, con la antorcha de la vida austera, sin coche oficial, sin mansiones, tan lejos de aquello que siempre han señalado como la "Casta Política". Esos rebeldes que quería asaltar el cielo y ahora no sabemos qué quieren.

Gracias Echenique, Gracias Mayoral. Sobre todo, muchas gracias a Pablo Iglesias, que es capaz de soportar este estado autoritario con el inconveniente que supone, además, ser vicepresidente de un estado Fascista. OLE, qué coraje.

Y gracias además por darle alas, a una oposición tan constructiva. Siempre buscando la concordia, el beneficio de los desfavorecidos, la justicia social y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos

Gracias PP. Gracias Ciudadanos y especialmente a VOX. Gracias en serio. Sin vosotros esto no parecería España. ¿¿Os lo podéis imaginar?? Sin toros, sin caza, sin mantillas, en fin, sin folclore y amor patrio en las procesiones. Sin bandera, posesión preciada en la que se envuelven unos cuantos, que, a ver, ¿¿es de ellos, no?? En fin, a la inanidad. Igualito que la CEDA.

También aprovecho para darle las gracias al Gobierno por su contundente rechazo a los comentarios de estos salva patrias. Cuidado no vayamos a romper la unidad, que están en juego los fondos europeos. Eso, dejarles hablar. que también son de los nuestros ¿?.

Gracias a todo de verdad

Fernando R-Triana González

Médico. Militante del PSOE

PD.

A ver cuanto tardan en llamarme "facha"