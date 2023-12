O BNG fala de "apagón de Nadal" no rural en Poio e pide transparencia ao goberno local

O BNG de Poio denuncia que o actual goberno do PP provocou un "apagón de Nadal" no municipio, ao optar pola eliminación da iluminación no rural e en diferentes puntos da localidade.

Os nacionalistas sinalan que o ano pasado o Concello de Poio repartía 270 adornos luminosos con arcos para as estradas e diferentes lugares do Concello.

No rural había puntos de iluminación durante o Nadal en Vilariño, Chancelas, Sartal, Río Mouro, Estrada de Campelo, Lourido, Raxó, Ucha, San Martiño, Liñares, Samieira, Pereiro, Casalvito, Muiño, Fragamoreira e Aris.

Nas zonas urbanas tamén había iluminación en puntos como rúa Valiña, Portosanto e Boa Vista.

En vista desta iluminación dos anos anteriores, o BNG mantén que "se por algo destacou o Nadal en Poio foi polo respecto a dispersión territorial do noso Concello", pero agora a realidade é diferente, e xa non se entende que o Nadal ten que chegar ás zonas máis rurais.

Ademais, destacan que a anterior Concelleira de Cultura deixou programada a contratación da iluminación deste 2023. No contrato recollíase todos os puntos do rural e diferentes rúas e lugares do Concello. Agora, segundo destaca o BNG, "a falta de transparencia do actual Goberno, fai que teñamos que enterarnos pola prensa da programación de Nadal, omitindo os órganos de consulta de Goberno".

Así, denuncian que hai unha delegada de Cultura que "non comparece nas comisións e tampouco facilita información aos requirimentos e preguntas". Isto provoca que "a día de hoxe temos total descoñecemento de cal é o motivo polo que non se colocou a iluminación nos diferentes puntos do Concello".

O BNG solicita ao Goberno Local que "practiquen a transparencia da que facían bandeira" e informen á oposición da planificación de Nadal.