Un incendio provocado obriga a evacuar a enfermería do cárcere da Lama

Os funcionarios do cárcere da Lama víronse obrigados a sufocar un incendio provocado na enfermería da prisión, suceso que obrigou a evacuar as instalacións.

O incendio rexistrouse sobre as cinco da tarde do pasado día 9 de decembro e tivo a súa orixe nunha das celas acristaladas do módulo, destinadas a presos que han de permanecer illados e baixo vixilancia pero que padecen algún tipo de patoloxía.

Ao soar a alarma e chegar ao lugar, os traballadores comprobaron que un preso prendera lume ao seu colchón e sacárono da cela para que recibise asistencia médica.

Debido á densa fumareda que se estendía polas galerías, tiveron que utilizar o equipo de respiración autónoma para sufocar o incendio con extintores e evacuar ao patio a toda a poboación recluída das dúas plantas do módulo (uns 50 internos) ante o risco de asfixia.

Os sindicatos denuncian que se trata do terceiro incendio rexistrado na prisión pontevedresa durante este ano, o segundo na Enfermería. Todos eles foron provocados e non houbo que lamentar danos graves pola rápida actuación dos funcionarios.

A enfermería da Lama é un dos puntos críticos da prisión, segundo os traballadores, xa que combina a función asistencial coa residencial, e nela alóxanse internos con todo tipo de trastornos, algúns deles moi conflitivos.

Ademais, os incidentes que se producen noutros departamentos acaban afectando a este. Así ocorreu, por exemplo, o pasado mércores sobre as dúas da tarde.

Un interno que recentemente abandonara o primeiro grao, o máis duro do cárcere, agrediu a outro con gran violencia a base de patadas e puñadas.

Co rostro completamente ensanguentado, foi levado polo aire á Enfermería, onde recibiu a primeira atención médica. Con todo, tivo que ser derivado de inmediato ao hospital ante a gravidade das feridas, quedando ingresado. O interno agresor foi trasladado a illamento.