Persoal de Ambulancias Civera péchase no Hospital Montecelo para denunciar impagos do salario

Concentración do persoal de Ambulancias Civera no Hospital Montecelo © CIG Concentración do persoal de Ambulancias Civera no Hospital Montecelo © CIG

Continúa o conflito laboral en Ambulancias Civera, a empresa concesionaria do servizo de transporte sanitario programado e dos traslados intrahospitalarios na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Este mércores, desde primeiras horas da mañá, o persoal da empresa liderado por Xavier Aboi, secretario comarcal da FGAMT-CIG, concentrábase primeiro no exterior das instalacións hospitalarias coas ambulancias e, a continuación, encerrábanse nos corredores de acceso aos despachos da xerencia como medida de protesta.

Reclaman unha reunión urxente co xerente José Flores, para tratar de atopar unha solución á falta de pagamento do salario por parte da empresa que, segundo a CIG, só pagou unha parte da nómina do mes de decembro.

Xavier Aboi insiste en denunciar que Ambulancias Civera incumpre tanto o prego de condicións do concurso como o convenio colectivo. Afirma en que a dirección da empresa xa adiantou que non resolverá a débeda porque carece de cartos.

O persoal considera que a xerencia da área sanitaria e o SERGAS son cómplices desta situación e demandan unha intervención que permita rescatar a concesión do servizo. A empresa, pola súa banda, xa recoñeceu publicamente que o concurso do transporte sanitario "foi deficitario desde o principio".

Os empregados manifestábase con carteis denunciando a situación de impago: "Civera puferos, paga o que debes" e "Ambulancias Civera non paga. SERGAS cómplice", á espera dunha resposta por parte da dirección sanitaria.