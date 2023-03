As Rías Baixas 'conquistan' o Metro de Madrid

Campaña de Rías Baixas no Metro de Madrid © Deputación de Pontevedra Campaña de Rías Baixas no Metro de Madrid © Deputación de Pontevedra

Viquingos de Catoira, madamas e galáns de Cobres, cabalos de Sabucedo ou os paisaxes das Rías Baixas mudáronse a Madrid. Son os protagonistas da campaña promocional que decora o vestíbulo de entrada de Nuevos Ministerios, unha das estacións do Metro máis utilizadas.

Esta estación, situada en plena Castellana, a principal zona comercial e financeira da capital, encheuse da cor e das emocións e tradicións únicas da provincia de Pontevedra. Esta acción forma parte da campaña Orixe, impulsada por Turismo Rías Baixas.

Buscan así reforzar un dos mercados que máis visitantes reporta ás Rías Baixas.

Paredes, barandillas, columnas e alfombras de vinilo no chan da estación visten as imaxes da campaña, dando a coñecer as tradicións e o patrimonio inmaterial, protagonista este ano da promoción turística do organismo provincial.

Carmela Silva, acompañada da deputada de Turismo, Ana Laura Iglesias, percorreu as instalacións desta estación de Metro e destacou que, en só un mes, "máis dun millón de persoas coñeceron xa a nosa campaña"

"A campaña é unha beleza porque mostra a ampla oferta da provincia e como o territorio marca a nosa personalidade e a nosa cultura, un destino máxico no que vivir experiencias únicas todo o ano para desfrutar da nosa cultura, paisaxes, gastronomía e xente", subliñou Silva.