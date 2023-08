A Gala Solidaria de Circo do Revenidas contará con Peter Punk, Uxía Molona e o Mago Paco

Non se entende o festival Revenidas sen a celebración da Gala Solidaria de Circo. A deste ano terá lugar o domingo 10 de setembro a partir das 17.30 horas, xusto despois da tradicional sardiñada popular. E, coma sempre, a entrada é de balde

A Gala acollerá a actuación de Peter Punk que presenta un renovado espectáculo para todos os públicos cun humor traste, fresco e irreverente.

Tamén estará o Mago Paco, un dos poucos especializados na categoría de maxia infantil.

Dende Cataluña chegará Nono, un clown con máis de 15 anos de traxectoria, que presentará un espectáculo de malabares e manipulación que fará viaxar ao público polo seu mundo de fantasía.

Outras das presenzas destacadas da Gala é a de Asacocirco. A compañía que fundaron e dirixen Miriam Crespo e João Alvim transformará o recinto do Revenidas nunha pista de circo, onde a risa, o risco, a diversión e a espectacularidade están garantidas.

O circo, o humor e a maxia mestúranse tamén na proposta que presentará Simplemente Enrico, co seu espectáculo 'Heinrich, aprendiz de mago', no que relata as aventuras e desventuras deste ilusionista ao que case nunca lle saen os trucos ou se lle nota a trampa pero que, ao tempo, é capaz de facer sorprendentes números de malabares, equilibrios e funambulismo.

Da parte musical da Gala farase cargo Uxía Lambona, especialista en recoller os clásicos da música popular galegas e darlles o seu toque particular, tinguíndoos de ska, reggae, klezmer ou rock.