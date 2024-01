Satisfacción no Arxil tras rematar a primeira volta en postos de play-off de ascenso

O Arxil móstrase moi satisfeito polos resultados logrados na primeira volta de competición na Liga Feminina 2. Pechan esta etapa na terceira posición, o que lles abriría as portas para xogar o ansiado playoff de ascenso á máxima categoría.

As de Mayte Méndez obtiveron un balance de nove vitorias e catro derrotas. Só lles superou o líder, un Segle XXI invicto con trece triunfos, e polo Miralvalle estremeño, que acumula once vitorias e dúas derrotas.

Pero as pontevedresas non poden baixar a garda porque comparten esa terceira praza con León e Maristas, que obtiveron tamén nove vitorias, e por detrás, con outro triunfos cada un, están o Geieg e o Cortegada.

"Hai que ser conscientes que nos imos a xogar seis equipos os catro postos de playoff", asegura o director deportivo do club, Lino Vázquez, que lembra que o Segle XXI non pode ascender por ser un filial dun equipo da liga Feminina.

Por iso é polo que Vázquez firme "unha segunda volta igual que a primeira", pero para iso entende que o equipo debe dar un "paso adiante" e non caer nos erros do último partido en León, onde desperdiciaron unha renda de oito puntos.

O responsable deportivo do Arxil asegura que "debemos aprender a saber xestionar estes momentos e non volvernos tolos".

A pesar de todo, no club afirman estar "moi contentos" co equipo e coa "boa sintonía" que hai entre as xogadoras, polo que afrontarán con ganas a que confían en que sexa unha segunda volta "moi ilusionante" que as volva a colocar na fase final da competición.