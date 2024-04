Traballado triunfo do Pontevedra para volver ser líder en solitario (2-0)

Partido entre Pontevedra CF e Covadonga en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Covadonga en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Covadonga en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra Club de Fútbol volve ser líder en solitario do seu grupo despois dos empates de Ourense e Zamora e recupera a confianza para conseguir o ascenso a Primeira RFEF. A vitoria non foi sinxela e os granates sufriron en exceso, sobre todo na primeira metade, para dobregar a un Covadonga ben pechado en defensa e que gozou dos seus momentos para adiantarse no marcador.

Custoulle ao Pontevedra sentirse cómodo sobre o terreo de xogo. O Covadonga estaba ben replegado e cando tiña o esférico poñía en apertos aos granates, que erraban nos pases e practicamente nada lles saía. Só Guèye, que estreou titularidade, era capaz de desequilibrar en banda dereita e xerar certa sensación de perigo.

Así se chegou ao minuto 15 de xogo, instantes nos que o encontro estivo a piques de dinamitarse. Bastos tirouse ao chan para cortar un balón, pero despexou ao vértice a área. Pelayo Avanzini recolleuno e filtrou o balón cara a Ariel Herrero, que disparou á madeira. Era o primeiro aviso claro.

Aos de Yago Iglesias, pola súa banda, nada lles saía. Cando tiñan o balón perdíano enseguida. Erraban nos controis, nos pases e nas conducións, o que facían inviable anotar un gol que dese algo de tranquilidade.

Mentres tanto, o Covadonga aproveitaba as accións a balón parado para poñer en apertos a Edu, que atallaba un deses saques de esquina para provocar un contraataque que puido ser clave para o Pontevedra. O gardameta enviou en longo a Chiqui, este correu toda a banda esquerda ata plantarse no bordo da área, pero un defensor derrubouno ao bordo da área e o colexiado pitou falta. Yelko xutou, pero o disparo deu na barreira.

E non foi ata alcanzada a media hora de xogo cando os de Lérez tiraron por primeira vez entre os tres paus por medio de Charly, que recibiu un balón filtrado e xutou moi frouxo sen problemas para Aramburu.

Parecía que co paso dos minutos o Pontevedra empezaba a atoparse cómodo sobre o verde, pero seguía sen atopar espazos claros entre os xogadores dun Covadonga completamente pechado en defensa e que volvía aproveitar un erro de Churre para poñer a proba a Edu Sousa na portería contraria.

Necesitaban os granates un lavado urxente de fronte e o punto de inflexión chegou por fin na recta final do primeiro tempo. Dalisson puxo un centro preciso desde a esquerda e entre os defensas elevouse Bastos, que non chegou a rematar. Apareceu con todo Charly no segundo pau para rematar, esta vez si, ao interior da rede e poñer en pé á afección de Pasarón.

O máis difícil xa estaba feito, pero o Pontevedra quería aínda máis. Yago Iglesias deu entrada a Rufo tras o descanso en lugar de Guèye e os granates pasaron a xogar con dúas puntas, mentres que Chiqui e Dalisson pasaron a xogar máis atrasados para evitar calquera posible susto do Covadonga.

E os efectos non se fixeron esperar. Cumpríronse tan só o primeiros tres minutos do segundo tempo e os granates lograron a tranquilidade de novo cun gran centro desde a esquerda. Chiqui, que se converteu nun auténtico revulsivo, púxoa desde o vértice da área ao momento de penalti. Alí apareceu Dalisson en carreira para enganchala no aire e de primeiras enviar o balón ao fondo da rede e subir o 2-0 ao marcador.

Chegou así a tranquilidade á parroquia granate, que pasou de apenas xerar perigo a acumular chegadas. Rufo puido facer o 3-0 no 55 tras un gran envío de Zabaleta que Aramburu enviou a córner; despois Chiqui estivo a piques de facer o propio, pero se escoró demasiado, e tamén Yelko, a pase do 11, plantouse na área pequena, pero outra vez o gardameta interveu para evitar o tanto.

Seguiron pasaron os minutos e o Pontevedra non conseguía materializar as ocasións que tiña. Por sorte, moito tiña que cambiar o partido para que os tres puntos non quedasen en Pasarón.

De feito, a única intervención de Edu Sousa nesta segunda metade foi no minuto 83 tras unha chegada pola dereita de Alberto González.

Xa alcanzado o tempo de desconto e co triunfo no peto, Rufo volveu buscar o terceiro, pero non tivo sorte.

Celebrou o Pontevedra o triunfo coma se dun título tratásese e é que os empates de Ourense e Zamora permítenlle volver ser líder en solitario a falta de tan só catro xornadas por disputarse, unha delas contra o equipo ourensán en Pasarón.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Bastos, Churre, Mario Gómez, Borja Domínguez (Samu Mayo, min. 76), Yelko (Toño Calvo, min. 88), Chiqui (Barbeiro, min. 88), Dalisson, Zabaleta, Charly e Libasse Guèye (Rufo, min. 45).

CD COVADONGA (0): Carlos Aramburu, Alberto González, Álvaro García, Álex Menéndez, Emilio Morilla, Ariel Herrero, Asier Gomes (Omar Álvarez, min. 62), Adrián Turmo (Carlos Figar, min. 71), Adrián Trabanco, Pelayo Avanzini (Bautista, min. 81) e Iván Fernández (Samu Pérez, min. 81).

Árbitro: Omar Álvarez Rodríguez, auxiliado por Sergio Álvarez Pardo e Alejandro Fernández (Castela e León). Amoestou a Churre (5'), Guèye (32') no Pontevedra e a Pelayo Avanzini (19'), Alberto González (32') e Adrián Turmo (41') no Covadonga.

Goles: 1-0, Charly, min. 45. 2-0, Dalisson, min. 48.

Incidencias: Partido da xornada xornada 30 de liga no Grupo I de Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.756 espectadores.