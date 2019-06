Javi Vázquez, toda unha vida no Cisne

Hai xogadores que se identifican rapidamente cunha camiseta, e ese é o caso de Javi Vázquez e o Club Cisne Balonmán.

Canteirán, desde os 6 anos defende as cores do club pontevedrés, co que acaba de renovar para competir un ano máis na División de Honra Prata.

O extremo cumprirá desta forma 18 anos na entidade, tendo pasado por tódalas categorías de base.

Vázquez, tras renovar, declarouse "contento de seguir formando parte un ano máis deste persoal e dun club que ten un proxecto claro de aposta pola canteira e xogadores da nosa cidade".

O capitán cineísta pasa a engrosar un plantel na que xa figuran como confirmados outros homes como Daniel Ramos, Pablo Gayoso, Álex Chan, David Chapela e Alejandro Conde.