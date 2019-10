O Real Madrid Castilla, unha reválida para o Pontevedra e para Luismi

Vencer e convencer. Ese é o obxectivo do Pontevedra Club de Fútbol este sábado (18:30 horas) na súa visita ao Real Madrid Castilla na Cidade Deportiva de Valdebebas.

Tras a estrepitosa derrota da última xornada na casa contra o Atlético de Madrid B, que fixo cambalearse o novo proxecto granate, o equipo adestrado por Luismi e o propio preparador afrontan unha auténtica reválida ante o filial madridista, sétimo clasificado cun punto máis, 10.

"La mejor manera de resarcirte es ganar", recoñece o técnico, que cre que "va a tocar sufrir" por momentos ante un rival que "suele tener mucho el balón" e que conta con moita calidade nas súas filas.

A pesar diso o Castilla adestrado por unha lenda como Raúl tamén ten puntos débiles, asegura o preparador pontevedrés, ao ser un equipo "bastante nuevo, muchos acaban de subir y necesitan un tiempo. Creo que están en ese proceso de adaptarse a la competición de la Segunda B", analizou.

Pensando nesta circunstancia "debemos ser un equipo más experimentado, poner un ritmo fuerte al partido y aprovechar los momentos que tengamos", recalcou Luismi antes de partir rumbo a Madrid.

Na expedición non viaxan os lesionados Javi López e Campillo e tampouco o canteirán Santi Figueroa, descarte do técnico, polo que a convocatoria compóñena: Edu Sousa, Brian, Nacho López, Churre, Jaouad, Pol Bueso, Álex González, Naveira, Mejía, Berrocal, Álex Fernández, N'Diaye, Romay, Álvaro Bustos, Pedro Vázquez, Javi Pazos, Adighibe e Rivera.

O colexiado do encontro será o andaluz Manuel Jesús Orellana Cid.

LUPE MURILLO, PREMIO Á XESTIÓN DEPORTIVA

Noutra orde de cousas, a presidente do Pontevedra, Lupe Murillo, foi recoñecida como "mellor xestor deportivo de Galicia" nos X Premios Galicia á Xestión Deportiva convocado pola Asociación Galega de Xestores Deportivos.

O xurado, reunido o pasado mércores 9 de outubro en Oleiros, escolleu á dirixente granate como premiada, galardón que se entregará o próximo 15 de novembro nunha gala que se celebrará en Santiago de Compostela.