Peche de filas nun Pontevedra que chama a "hacer piña" tras o desastre ante o Atlético B

Charla entre Roberto Feáns e Luismi en Cerponzóns tras a derrota ante o Atlético B © PontevedraViva Adestramento do Pontevedra en Cerponzóns trala derrota ante o Atlético B © PontevedraViva

Xornada de reflexión no Pontevedra Club de Fútbol tras o desastre sufrido este domingo en Pasarón contra o Atlético de Madrid B.

Como cada luns, Cerponzóns era o escenario do regreso ao traballo do primeiro plantel, e desde o primeiro momento intuíase que non era un día calquera. Ás entendibles caras serias tras unha derrota como a encaixada, uníronse unha serie de reunións coa intención de pechar filas e "hacer piña", tal e como recoñeceu o conselleiro responsable da planificación deportiva, Roberto Feáns, presente na sesión.

A pesar de que o pau foi importante e fixo cambalearse o proxecto deportivo desta tempada, esa é a mensaxe que tentan trasladar desde o club, de unidade, mirando xa cara ao futuro e pensando en arranxar a papeleta vencendo o vindeiro sábado nun campo complicado como é o da Cidade Deportiva de Valdebebas, onde espera o Real Madrid Castilla.

Con algo de atraso sobre o horario previsto o corpo técnico saltou ao terreo de xogo de Cerponzóns, onde xa esperaban os futbolistas, para pedirlles que entrasen de novo no interior das instalacións. Alí produciuse a primeira charla, entre adestradores e plantel, por espazo de ao redor de 20 minutos.

Tras a mesma deuse inicio á sesión, de intensidade baixa ao tratarse dunha xornada de recuperación para os titulares do domingo. Mentres os xogadores iniciaban o quecemento viviuse outra das imaxes do día, ao sentar a falar o técnico, Luismi, con Roberto Feáns nun dos bancos do campo.

O conselleiro da entidade quixo arroupar así ao adestrador, para abandonar pouco despois o terreo de xogo e terminar marchándose.

O adestramento continuou desde entón con relativa normalidade, unha sesión na que se ausentou o lesionado Campillo e na que Edu Sousa traballou a menor ritmo por precaución tras os problemas musculares que lle empuxaron a pedir o cambio ante o filial colchoneiro. Precisamente o capitán protagonizou a última reunión da xornada ao verse as caras con Luismi xa concluído o adestramento e por espazo doutros 20 minutos.

Non era un luns calquera, aínda que con estes actos o equipo quere recuperar canto antes a normalidade para demostrar que a goleada sufrida foi só un accidente.