Raúl Jiménez deixa de ser adestrador do Poio Pescamar

O Poio Pescamar e o adestrador do primeiro equipo, Raúl Jiménez, chegaron a un acordo para rescindir o contrato na que era a súa primeira tempada no club e anunciarán nos próximos días ao novo técnico.

Segundo explica o conxunto vermello "por motivos laborais, o técnico andaluz non puido compatibilizar ao 100% os seus dous traballos", e por iso tomaron esa decisión.

Esta sorprendente noticia chega despois de que o agora ex técnico vermello lograse recuperar a quinta posición en liga aínda que lonxe do obxectivo de meterse no play-off, ao atoparse a 12 puntos de diferenza do cuarto clasificado, o Alcorcón, e con tan só 5 xornadas por disputarse.

Así mesmo, baixo as ordes de Jiménez, o club conseguiu a histórica clasificación para a final four da Copa da Raíña na que se atopan os ósos duros do futbol sala: Alcorcón, Universidad de Alicante e Burela.

COMUNICADO DO POIO PESCAMAR:

"O noso club e o ata o de agora primeiro adestrador Raúl Jiménez chegan a un acordo para rescindir contrato. Por motivos laborais o técnico andaluz non puido compatibilizar ao 100% os seus dous traballos polo que o equipo conserveiro anunciará nuns días o novo míster. Durante este parón de 15 días o primeiro equipo, que se atopa nas súas casas, recibe o traballo diario do noso preparador físico."