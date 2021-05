Pablo Dapena, á fronte do World Bonus da franquía Challenge tras o seu segundo posto en Italia

O segundo posto conseguido por Pablo Dapena en Italia, no Challenge Riccione, non só referendou o seu bo momento de forma, senón que lle levou ao primeiro posto do ranking Challenge Family.

O triatleta pontevedrés iniciou a súa tempada cun 12º posto en Miami que lle soubo a pouco, pero tras esa cita encadeou dúas presenzas consecutivas no podio, con senllos segundos en Mogán-Gran Canaria e o mencionado Challenge Riccione que lle relanzaron na pelexa polo World Bonus desta franquía.

Dapena xa gañou en 2018 esta recompensa ao mellor do ano, compartido con Sebastian Kienle, cun premio de 30.000 dólares ao primeiro clasificado, 20.000 ao segundo, 14.000 ao terceiro, 8.000 ao cuarto e 3.000 dólares ao quinto.

Actualmente encabeza a clasificación con 600 puntos, polos 550 de Lionel Sanders e os 500 de Jan Frodeno, aínda que aínda con moito percorrido por diante xa que contarán os seis mellores resultados do ano. Gómez Noya aparece empatado no quinto lugar con 250 puntos polo seu triunfo en Cancún, aínda que no seu caso non ten previsto disputar a clasificación.

O campión do mundo de longa distancia planificou unha tempada na que se centrará nas carreiras Challenge, polo que o World Bonus aparece como un obxectivo para pelexar.

Para iso, ademais das probas de media distancia que outorgan 250 puntos ao vencedor e na que afai competir, será importante protagonizar un bo papel no Campionato do Mundo de Longa Distancia, que se disputará este ano en Almere-Amsterdam en setembro baixo o paraugas Challenge, incluído no ITU Multisport, coa dificultade engadida de ser 'full distance' (3.8000 metros de natación​, 180 quilómetros de ciclismo​ e 42,2 quilómetros de carreira a pé).

A próxima cita no calendario de Pablo Dapena será o próximo 30 de maio en Austria, no Challenge St. Pölten.