Sen adestrador, a 20 días de iniciar a pretempada

O Pontevedra Club de Fútbol planea iniciar a súa pretempada o vindeiro luns 26 de xullo, pero a 20 días desa data segue sen contar con adestrador para a próxima campaña.

A pesar de intensificar as negociacións nas últimas semanas, segue sen pecharse ningunha operación e a demora en coñecer o nome do próximo técnico é xa excepcional.

Os granates concluíron a liga o 23 de maio, iniciando un período de reflexión e reestruturación que pasaba pola chegada dun novo director deportivo. Toni Otero non foi presentado no cargo ata o 7 de xuño. Por aquel entón Luisito pasaba por ser a opción preferente do club para o posto, con todo discrepancias co novo director deportivo fixeron que se descartase esa posibilidade nunha reunión o día 23, xusto un mes de que o balón deixase de rodar.

"Cuando llego se me traslada desde el Consejo de Administración y la presidenta que la opción prioritaria es Luisito. Yo tengo dos reuniones con él y no llegamos a un entendimiento", explicou respecto diso Otero.

Esa decisión chegou só uns días despois de que a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, marcase un prazo aproximado dunha semana para coñecer quen sería o adestrador do primeiro equipo.

Desde entón foron pasando os días sen novidades, a pesar de iniciar contactos con posibles candidatos. Nesa terna de nomes Yago Iglesias, ex do Compostela, situouse como primeiro nunha lista na que tamén figuraba un home da casa como David Sierra, home de confianza de Toni Otero tras coincidir con el no pasado por exemplo na canteira do Celta de Vigo.

Aínda que desde Pontevedra mantense a calma e trabállase desde unha absoluta discreción, o paso das xornadas empezan a abrir o horizonte a novas opcións para o banco de Pasarón.

Mentres iso sucede a planificación deportiva recae na súa totalidade sobre os ombreiros de Toni Otero, unha tarefa que desembocou polo momento nas renovacións de Churre, Santi, Martín Diz e Álvaro Cortés e as fichaxes de Diego Seoane, Javi Rey, Pablo Cacharrón e Samu, futbolistas que se uniron aos que contaban con contrato como Charles, Rufo, Oier Calvillo, Álex González e Romay.