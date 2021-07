Lateral zurdo, centro do campo e mediapunta, posicións a reforzar polo Pontevedra no que queda de mercado

Rolda de prensa de Toni Otero no Estadio Municipal de Pasarón © Cristina Saiz

Reforzar tres posicións concretas é o obxectivo do Pontevedra Club de Fútbol no tramo final do mercado de fichaxes, segundo recoñeceu este luns en rolda de prensa o director deportivo do club granate, Toni Otero.

Esas demarcacións serían as do lateral esquerdo, un futbolista para o centro do campo e outro máis para a liña de mediapunta. Para iso "son tres fichas sénior libres las que quedan y tres sub-23 y a partir de ahí hay que aceptar y tener calma", explicou o responsable da planificación deportiva.

No primeiro deses postos "tengo en mente un jugador, y mientras tenga opciones voy a seguir manteniendo esa vía abierta. Me han llegado muchas propuestas, pero quiero ese jugador y voy a esperar por él", defendeu Otero. Ademais desa negociación a intención da dirección deportiva é dar opción ao segundo posto de lateral a un canteirán como Pablo López, aínda que a decisión final será do novo adestrador á espera de que "vea cómo es y si realmente tiene hueco".

Toni Otero: "Son tres fichas sénior libres las que quedan y tres sub-23 y a partir de ahí hay que aceptar y tener calma"

En canto á planificación Toni Otero, que deu por pechadas o resto de liñas do equipo, confirmou que o central canteirán Pacheco contará con ficha sénior do primeiro equipo "porque ya no es sub-23", mentres que no caso de Iñaki "hemos hablado con él y valoraremos la situación en pretemporada".

Desta forma, sen sumar a Iñaki na lista do primeiro plantel serían a día de hoxe 16 os futbolistas confirmados cos gardametas Álvaro Cortés e Pablo Cacharrón; os defensores Churre, Santi, David Soto, Diego Seoane, Samu e Pacheco; os centrocampistas Javi Rey, Romay, Álex González, Oier Calvillo e Brais Abelenda e os dianteiros Charles, Rufo e Martín Diz.

O ADESTRADOR ANGEL RODRÍGUEZ "CREO QUE ES EL INDICADO"

Na súa comparecencia Toni Otero valorou tamén a contratación de Ángel Rodríguez como adestrador. "Mi relación con él es grande, nuestro entendimiento es grande y fue uno de los factores determinantes", defendeu agradecendo ao resto de candidatos ao posto "por esperar y aguantar, pero al final sólo puede ser uno".

O preparador, como axudante de Paco Herrera, coincidiu con Otero primeiro no Celta de Vigo e despois nas Palmas, antes de iniciar a súa carreira en solitario nas filas do Langreo asturiano na Segunda División B. Asina por unha tempada e chegará só, acompañándose no corpo técnico por homes da casa granate.

"El fútbol lo vemos de la misma manera", explicou o director deportivo, o que pasa por tentar propoñer "equipos de juego, de dominio, exigentes e intensos", todo iso con "una apuesta por la cantera y por la gente de aquí".

Ángel Rodríguez será presentado oficialmente nos próximos días.