O lateral esquerdo Samu Araújo, sorpresa no adestramento do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol xa ten especialista para o posto de lateral esquerdo.

Trátase do vigués Samu Araújo, que se converteu na gran sorpresa do adestramento deste martes do primeiro plantel ao poñerse xa ás ordes de Ángel Rodríguez.

De confirmarse a súa fichaxe, aínda pendente de detalles, Araújo convertiríase no oitavo reforzo estival dos granates, ocupando aos seus 25 anos una das dúas fichas sénior dispoñibles coas que contaba o equipo e que estaba destinada inicialmente a ese posto de lateral zurdo e a un mediocentro defensivo.

A chegada do defensor a Pasarón prodúcese tras o seu salto frustrado ao CE Sabadelll da Primeira RFEF, que lle descartou tras non superar satisfactoriamente o recoñecemento médico. Este punto precisamente, a revisión médica, é un dos aspectos a pechar antes de que se produza confirmación oficial.

Esta situación, que xa viviu o Pontevedra con Álvaro Bustos, non foi impedimento para a dirección deportiva para confiar nun futbolista con ampla experiencia na Segunda División B desde o seu debut no Celta B, pasando polo Atlético de Madrid B e a Cultural Leonesa, club ao que defendeu as dúas últimas campañas. Ademais viviu un breve paso polo filial do FC Barcelona, co que disputou un encontro en Segunda.