Roelio volve a Pasarón polo Nadal para un brinde copeiro

Como os turróns dunha coñecida marca, a mascota do Pontevedra tamén volve a casa polo Nadal. Roelio volverá estar sobre o céspede de Pasarón este mércores para animar o ambiente do partido de Copa do Rei que enfrontará ao conxunto granate co Tenerife.

Para comunicar este esperado regreso, o club lembrou un dos episodios de maior popularidade do óso granate. Hai catro anos, Roelio saltou á fama polas bromas sobre o seu aspecto físico lanzadas polo cómico David Broncano no programa de entrentenimiento que presenta en Movistar: A Resistencia.

Aínda que naquel momento o Pontevedra gardou silencio e evitou interactuar co programa a través das redes, agora decidiron recuperar o momento no que o himno do conxunto de Pasarón soou na Resistencia para anunciar o regreso da súa querida mascota.

Sí Volve Roelio para darnos folgos no partido de Copa fronte o @CDTOficial



Y os manda un saludo para todo el equipo @LaResistencia @davidbroncano



Os esperamos el miércoles en Pasarón #IzandoVelas #HaiQueRoelo pic.twitter.com/NK7MO5uBVu — Pontevedra CF (@PontevedraCFSAD) December 19, 2022

Nos últimos anos, as aparicións de Roelio sobre o céspede do templo do Lérez foron esporádicas. Con todo, a noticia do seu regreso foi recibida con entusiasmo entre os fans granates, que confían en que o traxe da mascota que lembra a gloriosa época do Hai que Roelo non volva coller po nos almacéns de Pasarón.