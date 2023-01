Jéssica Bouzas vende cara a súa derrota na última rolda da fase previa do Open de Australia

A só un paso quedou Jéssica Bouzas de entrar no cadro final do seu primeiro Grand Slam, ao caer este xoves na terceira e última rolda previa do Open de Australia.

A tenista arousá vendeu cara a súa derrota fronte á nova sensación checha Brenda Fruhvirtova (15 anos), pero acabou cedendo despois de tres apertadas mangas e case tres horas de xogo sobre a pista do Melbourne Park (2 horas e 52 minutos).

Bouzas adiantouse no encontro gañando o primeiro set por 6-3, e tivo as súas opcións de pechar o choque no segundo parcial, pero terminou cedendo no desempate (2-7 no tie break).

Xa no set definitivo, Fruhvirtova comezou con forza para poñerse con break de vantaxe, responiendo Bouzas ata o 4-3 ao seu favor. Con todo o seu opoñente golpeou de novo e pechou o partido ao seu favor cun tenteo de 4-6.

A pesar de non clasificarse para o cadro final, o gran nivel mostrado por Jéssica Bouzas en Australia supón unha dose extra de moral para unha tempada que acaba de comezar e na que seguirá tentando escalar postos na clasificación mundial.