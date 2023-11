Competición dálle a razón ao Arosa e estará na segunda rolda da Copa do Rei

O Arosa estará na segunda rolda da Copa do Rei, e volverá a recibir un equipo de Primeira División no Estadio da Lomba.

O Comité de Competición estimou este martes a reclamación presentada pola entidade de Vilagarcía, que denunciaba a aliñación indebida do porteiro do Granada CF Adri López no choque de primeira rolda disputado o pasado 2 de novembro, con resultado de 0-3 para o equipo andaluz.

Reclamaba o cadro arlequinado que o gardameta do filial, maior de 23 anos, non podía xogar o torneo ao tratarse dunha competición catalogada como 'non profesional'.

Nunha longa explicación, a resolución do Xuíz Único de Competición déixao claro: "Non cabe dúbida ou alternativa distinta a proceder a declarar como indebida a aliñación indebida do porteiro cuxa intervención foi obxecto de denuncia", sinala o texto.

"No caso que nos ocupa, a declaración da aliñación indebida deberá producir os citados efectos e, por tanto, hase de dar por perdido o partido ao Granada C.F. e declarar vencedor da eliminatoria do Campionato de España/Copa S.M. o Rei, ao Arosa S.C", reflicte a resolución sen dar validez á argumentación presentada pola entidade de Primeira División, á que ademais se lle impón unha multa de 6.001 euros.

Contra esta resolución cabe interpoñer recurso ante o Comité de Apelación no prazo de dez días hábiles, sinala Competición.

Esa circunstancia non impedirá que o Arosa estea presente no sorteo de segunda rolda de Copa previsto para o vindeiro mércores 15 de novembro.