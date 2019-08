Fernando Abilleira, o 'pontevedrés' na NASA: A misión espacial ten un "futuro brillante"

Recepción do alcalde de Pontevedra ao enxeñeiro da NASA Fernando Abilleira © Mónica Patxot Recepción do alcalde de Pontevedra ao enxeñeiro da NASA Fernando Abilleira © Mónica Patxot

Pontevedra volverá estar presente, en certa maneira, na nova misión da NASA a Marte. A axencia espacial estadounidense prevé regresar ao planeta vermello en 2020 e un dos enxeñeiros que están á fronte deste proxecto é Fernando Abilleira. Os seus pais son naturais de Xeve e, habitualmente, pasa todos os seus veráns en Sanxenxo.

Aínda que nesta ocasión as súas vacacións serán algo diferentes. A proximidade desta misión espacial ocupa case todo o seu tempo. El mesmo recoñece que se trata dunha misión "muy compleja" pero que supoñerá un avance "extraordinario" para a comunidade internacional.

Abilleira, que é o director de misións e navegación deste proxecto ata o momento do lanzamento, explicou este venres en Pontevedra que o obxectivo desta misión será buscar evidencias de formas de vida microscópica "de un pasado lejano".

Para iso, a NASA levará a un robot ata a superficie de Marte para analizar un cráter que, segundo especulan os científicos, era a desembocadura dun río e, por tanto, nela a presenza de microorganismos pode ser máis que probable.

O traballo desta misión será almacenar as mostras que se reúnan e deixalas sobre a superficie do planeta vermello para que, nunha misión posterior na que colaborará a Axencia Especial Europea, póidanse recoller e introducilas nun foguete que, tras despegar de Marte, será captado por un orbitador terrestre e devoltas á Terra.

A NASA, segundo Fernando Abilleira, leva traballando nesta misión desde principios dos anos 2000 e a data ata agora "se seguía moviendo", pero o enxeñeiro galego considera que "esta vez parece que va en serio".

Esta operación, reiterou, é "muy relevante" porque, entre outras cuestións, é a primeira misión que se lanzará coa instrumentación necesaria para atopar mostras de vida e coa arquitectura que asegure o posterior retorno destas evidencias. Tamén incorporará por vez primeira un helicóptero que se despregará pola superficie de Marte.

"La de Marte es una misión enfocada a responder a la pregunta de si existe vida más allá de la Tierra", dixo Fernando Abilleira

"Es una misión enfocada a responder a la pregunta de si existe vida más allá de la Tierra", dixo. Ademais, axudará aos científicos para entender "lo que pasó en Marte" para que perdese a súa atmosfera e o seu campo magnético, pasando a ser un lugar "inhóspito". Permitirá así reunir información "importante" para que a Terra "no acabe del mismo modo".

Ademais, Abilleira apuntou que os datos que se extraian deste proxecto axudarán a preparar a primeira misión tripulada a Marte porque, entre outras cousas, recollerá mostras de dióxido de carbono que poida ser empregado para combustible e estudará como poderán respirar os astronautas que pisen o planeta.

A misión "Mars 2020" ten un orzamento de 2.000 millóns de dólares e conta cunha colaboración internacional "tremenda", segundo o enxeñeiro español. A NASA é a encargada de construír e equipar o vehículo e, entre outros países, colabora España cunha estación meteorolóxica que tomará medidas ambientais de aire e temperatura en Marte.

MISIÓN SUSTENTABLE Á LÚA

Fernando Abilleira, a preguntas de PontevedraViva, tamén se referiu ao interese de Estados Unidos por regresar á Lúa cunha misión tripulada en 2024. Sinalou que varias administracións anteriores "la tenían en sus planes" pero agora é a primeira vez que hai orzamento para "empezar a desarrollar los vehículos necesarios para ir a la Luna".

A NASA recibiu unha inxección adicional de 1.700 millóns de dólares para empezar a deseñar esta misión que recibirá o nome de Artemis, a deusa grega da Lúa. Trátase dun nome "adecuado", segundo Fernando Abelleira, porque por primeira vez entre os tripulantes irá unha muller á Lúa.

En todo caso, o enxeñeiro sinalou que a NASA regresará á Lúa de forma "sostenible", con colaboración internacional e investimento privado. Será, por tanto, "diferente" á anterior misión que formaba parte dunha carreira espacial para demostrar que Estados Unidos "era la mejor del mundo". Agora, engadiu, "iremos para quedarnos".

CONFERENCIA EN PONTEVEDRA

Fernando Abilleira, que ofrecerá unha conferencia en Pontevedra o próximo 8 de agosto, explicou que cada vez que regresa á cidade "me siento como en casa".

Na sesión tratará de achegar á cidadanía o "fascinante" mundo da exploración espacial e axudar aos mozos a que entendan que "con determinación, esfuerzo, pasión e ilusión no hay nada imposible de alcanzar".

O enxeñeiro defendeu ademais a "importancia" de investir na exploración do universo, porque lembrou que "no mandamos euros al espacio" senón que todo o gasto faise no desenvolvemento das misións e os datos que se conseguen teñen unha "repercusión directa" no noso día a día.