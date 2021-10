Os coles de Marín prepáranse para vivir un Samaín terrorífico

Palco da Música decorado por Samaín © Concello de Marín

Os centros educativos de Marín están envorcados coa celebración da festa do Samaín, decorando as súas instalacións e tratando de deseñar actividades educativas que non só impliquen ao alumnado, senón tamén ás familias.

Estes días destacan as espectaculares decoracións que levaron a cabo, tanto no exterior como no interior dos centros, que permiten que os máis cativos se introduzan de cheo no ambiente do Samaín.

E non poden faltar os concursos de decoración de cabazas. Tamén en moitos casos aproveitarase a ocasión para facer talleres de comida con alimentos típicos desta época ou magostos.

Haberá tamén disfraces para que alumnado, familias e profesorado metan medo, con especial fincapé na narración de contos, elaborados en moitos casos polos nenos, e na transmisión oral de lendas e narracións curtas.

Desde o Concello, queren poñer en valor todo o traballo que os centros están a facer e agradecer tamén a colaboración das Asociacións de Nais e Pais do Alumnado (ANPAS).

No que respecta ao Concello, acordouse coa Fundación Xoán XXIII e coa Comparsa Os da Caña que se decorarán distintos puntos da vila, como a casa principal de Briz ou o Palco da Alameda.

Ademais, o Concello anima á veciñanza a que se faga fotografías nestes decorados e que suban as súas imaxes ás redes, etiquetando ao perfil do @concellodemarin e utilizando a etiqueta #SamainMarin.