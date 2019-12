PortAmérica 2020 amosa as súas primeiras cartas: Leiva, Rufus Wainwright, Coque Malla ou Sidonie

Primeiro avance do cartel do PortAmérica 2020 © PortAmérica

PortAmérica empeza a desvelar o seu cartel para 2020. Ata 25 bandas e artistas de España, Europa, Estados Unidos e Latinoamérica integran o primeiro avance que os organizadores do festival, que celebrará a súa novena edición os días 2, 3 e 4 de xullo na carballeira de Caldas de Reis, fixeron público este xoves.

Leiva, Coque Malla, Sidonie, o estadounidense Rufus Wainwright ou o espectáculo Hijos del Mediterráneo -no que numerosos artistas reinterpretan a traxectoria musical de Joan Manuel Serrat- que serán, entre outros, os cabezas de cartel dun evento que se converteu, por méritos propios, en toda unha referencia do noroeste peninsular.

Xunto a eles actuarán en Caldas, segundo este primeiro avance, Amaro Ferreiro, Baiuca, Bala, Belako, El Columpio Asesino, Egon Soda, Fon Román, Furious Monkey House, León Benavente, Mikel Erentxun, Niña Coyote eta Chico Tornado, ORTIGA, Rufus T. Firefly, Taao Kross, Viva Suecia e os suecos Royal Republic.

Do outro lado do Atlántico chegarán a banda estadounidense Vintage Trouble, o rapeiro arxentino WOS, o dúo peruano Dengue Dengue Dengue e os mexicanos Little Jesus.

Ademais de dar a coñecer a súa oferta musical, PortAmérica adiantou tamén os primeiros nomes dos cociñeiros que formarán parte do seu flamante ShowRocking, a aposta do festival pola gastronomía que, un ano máis, volverá reunir a chefs de primeiro nivel.

Andoni Luis Aduriz, Ángel León, Begoña Rodrigo, Benito Gómez, Daniel López, David Abalo, David García, Diego Guerrero, Diego López, Edgar Núñez, Francis Paniego, Gonzalo García, Iván Domínguez, Juanjo Pérez, Juan Perret, Maca de Castro, Marcos Morán, Nagore Irazuegi, Roberto Ruiz, Rodrigo G. Fonseca, Xanty Elías e Yolanda León son os primeiros confirmados.

Todos eles estarán capitaneados, como ocorre desde a súa primeira edición, por Pepe Solla.

PortAmérica, que na súa pasada edición reuniu a máis de 28.000 persoas, xa ten á venda as súas entradas. O abono para os tres días custa actualmente 60 euros máis gastos de distribución. Tamén se poden adquirir os pases para a zona de acampada.