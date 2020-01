O Poio Pescamar, sen ideas, naufraga ante o Penya Esplugues e despídese do playoff (1-2)

Terceira derrota consecutiva do Poio Pescamar en liga. Despois de deixarse os tres puntos ante o Burela e o Alcorcón, as vermellas seguen sen coñecer a vitoria na segunda volta e quedan practicamente sen opcións de entrar de novo nos postos de playoff tras caer este sábado contra o Penya Esplugues por 1-2. Xa non dependen de si mesmas, senón de que o Alcorcón perda polo menos dous partidos.

En canto ao duelo fronte o Penya Esplugues disputado no pavillón da Seca, o Poio Pescamar atopouse con grandes dificultades para superar a forte liña defensiva do conxunto catalán.

Durante os minutos iniciais, o choque foi equilibrado e ningún dos dous conxuntos gozou de grandes oportunidades. A primeira para o Poio chegou no minuto 8 grazas a unha xogada individual de Ana Rivera que enviou o balón a Iria Saeta pero a defensa desviou o disparo para saque de esquina. Pouco despois, Iria volveu ter o gol nas súas botas pero o seu tiro foise cruzado.

A partir de aí, o Penya Esplugues comezou a realizar a presión en campo contrario provocando pases precipitados das vermellas que acababan en dominio local. No minuto 17 chegou o primeiro gol do partido. As visitantes adiantáronse grazas a un tanto de Martita que conseguiu superar a Caridad cun disparo pegado ao pau esquerdo.

Xa na segunda metade, o Poio estaba en busca do empate pero non atopaba espazos suficientes, polo que optou por balóns longos que se perdían pola liña de fondo.

Chegábase ao minuto 5 e Carol tivo o empate nas súas botas tras unha xogada ensaiada, pero o seu disparo estrelouse co pau e pouco despois, Anna tentouno cun tiro afastado que se foi pola dereita da portería visitante.

Quedaba pouco tempo e co marcador en contra, Raúl Jiménez optou polo xogo de cinco con Iria de quinta xogadora. Con esa superioridade numérica chegou o empate. A propia Iria tentouno cun disparo desde fóra da área que se lle escapou das mans á porteira visitante e atravesou a liña de meta.

Co 1-1 no luminoso, as locais continuaron co xogo de cinco que finalmente acabou condenándoas. Laura Oliva roubou o balón na súa área e tirou a porta baleira para poñer o 1-2.

Quedaban 3 minutos, e o Poio Pescamar volvía buscar o empate, pero o colexiado expulsou a Anna Escribano por dobre amarela (ambas as por impedir o saque da porteira), e quedaron cunha xogadora menos e sen opcións de remontada.

POIO PESCAMAR (1): Caridad; Mirian, Irene, Carol e Dani Sousa (quinteto inicial). Tamén xogaron, Clara, Iria Saeta, Anna Escribano e Ana Rivera.

PENYA ESPLUGUES (2): Muniesa; Arantxa, Laura Oliva, Celia e Roser (quinteto inicial). Tamén xogaron, Nerea (segunda porteira), Irina, Álex Giró, Clara, Marta Collado e Martita.

Goles: 0-1, min. 17 Martita; 1-1, min. 37 Iria Saeta; 1-2, min. 38 Laura Oliva.

Incidencias: Pavillón Municipal de Poio ante máis de 300 espectadores. Os colexiados amoestaron a Ana Rivera e a Anna Escribano no Poio Pescamar.