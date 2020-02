Clara rompe o ligamento cruzado do seu xeonllo e di adeus á tempada co Poio Pescamar

Duro golpe para o Poio Pescamar, que ao seu mal momento deportivo na Primeira División, con catro derrotas consecutivas, suma a perda dunha das súas xogadoras polo que resta de campaña.

Clara Rodríguez non poderá volver xogar este curso despois de confirmarse os peores prognósticos sobre a lesión no seu xeonllo que se produciu no último partido de liga, na cancha do Futsi Atlético Navalcarnero.

En concreto Clara rompeu o ligamento cruzado anterior, o que supón un tempo estimado de baixa entre os 6 e os 8 meses. Así se observa na resonancia magnética á que foi sometida este luns en Vigo.

Segundo informa o Poio Pescamar, está previsto que a futbolista sexa operada o próximo 18 de febreiro no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra.

Trátase da segunda lesión grave que sofre o conxunto vermello esta tempada, trala de Antía Pérez, e chega nunha semana na que está en xogo a clasificación para a final a 4 da Copa da Raíña. A directiva valora agora acudir ao mercado e busca xa opcións tanto nacionais como internacionais para reforzarse e poder afrontar coa maiores garantía posibles os últimos meses de competición.