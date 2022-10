Samu Araújo, único futbolista a menor ritmo no Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol traballa coa mente posta no duelo do próximo sábado no feudo da Cultural Leonesa, un duelo que aínda se perderá Samu Araújo.

O lateral granate caeu lesionado no duelo da quinta xornada fronte á Balompédica Linense, ao sufrir un tirón muscular e confirmarse posteriormente que padecía unha pequena rotura, e polo momento segue sen traballar ao mesmo ritmo que os seus compañeiros.

Samu exercítase por momentos xa con certa intensidade, pero segue sen tocar balón por precaución e a súa presenza no Reino de León antóllase altamente improbable.

En todo caso Araújo, ademais do ausente Libasse Guèye por compromisos coa selección sub-23 de Senegal, é o único futbolista que non se atopa dispoñible para o técnico Antonio Fernández.

O outro xogador do Pontevedra que sae dunha lesión muscular, Borja Domínguez, traballa xa con normalidade, do mesmo xeito que un Diego Seoane que xa entrou na convocatoria para o duelo fronte ao Celta B.

SUSTO DE ÁLVARO CORTÉS

O susto da semana deuno o ata o de agora porteiro titular do equipo, Álvaro Cortés, que finalizou o último partido de liga con molestias e que este martes ausentouse da sesión preparatoria para pasar revisión médica. Por fortuna a ecografía á que foi sometido non revelou lesión algunha polo que o gardameta estará en condicións de viaxar a León.