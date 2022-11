Agónico triunfo e homenaxe a Neme en Pasarón (2-1)

O Pontevedra celebra un gol ante o San Fernando © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e San Fernando CD en Pasarón © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e San Fernando CD en Pasarón © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e San Fernando CD en Pasarón © Cristina Saiz Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e San Fernando CD en Pasarón © Cristina Saiz

Agónica vitoria e tres puntos máis despois de seis xornadas sen gañar para o Pontevedra CF. Os granates apelaron ao seu fortín, Pasarón, para reencontrarse cun triunfo ante o San Fernando co que homenajeron a un dos seus xogadores máis importantes da historia do club, Neme, falecido a semana pasada.

Debeu de ser máis fácil do que pareceu, cun Pablo Cacharrón convertido nun muro baixo paus e un 2-0 na primeira metade que antollaba un festín goleador no devir do encontro. Pero lonxe diso, todo complicouse para os de Antonio Fernández: o colexiado decidiu sacar vermella directa a Brais Abelenda por unha falta cometida en campo contrario e o San Fernando reduciu distancias, obrigando ao Pontevedra a aguantar o tirón feito un auténtico feixe de nervios.

O partido empezou da mellor forma para o Pontevedra, necesitado de gañar despois de seis xornadas sen facelo. A intensidade marcábana os granates, anticipándose ao seu par en cada xogada defensiva e respondendo con xogadas de perigo. A primeira chegou no minuto 2, Brais Abelenda roubou e abriu á banda a Martín Diz, que non chegou por moi pouco. Replicó ao momento o San Fernando e puido poñerse por diante no marcador. O gardameta sacou en longo cara a Rubén Del Campo, este cedeu de cabeza a Gabri, que armou un potente disparo pero foise demasiado cruzado.

Na seguinte, Charles non perdoou. Sacou Cacharrón e, en dous toques, o Pontevedra plantouse en área rival, pillando a todo o cadro rival descolocado. O balón chegou a Martín Diz a banda esquerda, centrou ao momento de penalti e Charles só tivo que empuxala, anotando o 1-0 para converterse no máximo goleador da historia do club. Aí complicouse o partido para o San Fernando, non só polo gol, senón porque Antonio Martín tiña que abandonar o terreo de xogo en padiola e entraba 'Lanchi', sen apenas quentar, no seu lugar.

O duelo estaba a ser un correcalles, cheo de oportunidades para ambos os equipos pero co Pontevedra máis acertado, sorprendendo ao seu opoñente cunha formulación eficaz e cun Martín Diz soberbio.

De novo puido o San Fernando anotar cunha falta ao bordo da área que deu na barreira, pero foron os granates os que volveron golpear dando un rumbo ao partido completamente inesperado. Sacou Cacharrón, Alberto Rubio cedeu para Brais Abelenda, que abriu á banda a Martín Diz e tirou un disparo preciso por baixo facendo o segundo dos seus.

San Fernando merecía máis e non se daba por vencido, protagonizando unha serie de xogadas de perigo en área granate que o seteiro granate, en modo heroe baixo paus, encargábase de neutralizar detendo todas e cada unha das chegadas do rival.

O Pontevedra xa era dominador do resultado, pero un gol dos andaluces podían botar por terra todo o conseguido ata o momento. A inchada apoiaba ao equipo, Cacharrón salvaba os mobles e as mellores ocasións seguían sendo para os de Antonio, que tiveron nas botas de Alberto Rubio o terceiro da tarde cun disparo afastado que se foi rozando o traveseiro. Corría o minuto 38.

Os granates gustábanse e querían máis. Parecía que se ían a dar un festín goleador e que o terceiro ía chegar ao fío do descanso con senllas ocasións por parte de Brais e Borja Domínguez, que a zaga do San Fernando neutralizou con faltas castigadas con cartolina amarela. Tamén mostrou tarxeta o colexiado a Anxo Bastos tras unha falta en liña de fondo que el mesmo despexou de cabeza, poñendo punto e final a unha primeira parte accidentada e chea de oportunidades.

Tras o descanso, o guion do partido non variou. Gabri tívoa nada máis sacar de centro para o San Fernando, Cacharrón atallou, e o Pontevedra respondeu cunha transición rápida que a defensa desbaratou.

Pero o dominio de xogo estaba a ser do San Fernando, que acumulaba chegadas á portería dun Cacharrón que voaba para tapar un disparo de socato case imparable e levantar á bancada dos seus asentos e encherse de aplausos.

O gardameta local estaba a ser decisivo e sabía que, no momento no que o rival anotase, o partido ía complicar para os seus, que buscaban chegar a área rival pero tiñan complicacións para superar a liña defensiva. E para iso meteu pernas frescas Antonio Fernández, cambiando home por home en ataque con Bakero e Calvillo en lugar de Charles e Martín Diz, buscando vitalidade e o tanto da sentenza.

Pero non foi ata pasada a hora de xogo cando chegou a mellor ocasión do Pontevedra nesta segunda metade con Oier Calvillo como protagonista probando cun centro chute que saíu desviado e cun disparo afastado que atallou Perales.

Entrou o duelo nos últimos 15 minutos e quentouse. O colexiado decidiu sacar vermella directa, moi rigorosa, a Brais Abelenda tras unha falta cometida en campo contrario. Na seguinte xogada, era o San Fernando o que se tiña que quedar cun xogador menos pero o árbitro perdoou a expulsión de 'Lanchi', substituído automaticamente por Javi Navarro.

O Pontevedra era un feixe de nervios e debía afrontar a recta final cun xogador menos sobre o verde. E peor se puxo o asunto cando nun erro de marca nun córner, Marcelo cabeceaba ao interior da portería granate para reducir distancias e poñer en apertos aos locais.

Quedaban 5 minutos, máis o desconto, e a tensión estaba servida. Os de Antonio non chegaban a área rival, mentres o San Fernando gozaba de varios saques de esquina seguidos e de faltas afastadas que cometían os granates para perder o máximo tempo posible, xa que os tres puntos pendían dun fío.

Con todo, o Pontevedra aguantou, tirou de corazón e de garra e, a pesar dos moitos apuros que pasou, conseguiu unha agónica vitoria en Pasarón despois de seis xornadas sen gañar.

PONTEVEDRA CF (2): Pablo Cacharrón, Anxo Bastos (Luís Martínez, min. 83), Víctor Vázquez 'Churre', Miguel Román, David Soto, Álex González, Brais Abelenda (expulsado min. 75), Alberto Rubio (Rufo, min. 74), Martín Diz (Oier Calvillo, min. 56), Charles (Bakero, min. 56), Borja Domínguez.

SAN FERNANDO CD (1): José Perales, Antonio Martín (José María Cabrera 'Lanchi', min. 10. Javi Navarro, min. 81), Luís Ruiz (Marcelo, min. 81), Farrando, Sergio Ayala, Biabiany, Antonio Caballero, Ilyas Chaira (Rodrigo, min. 70), Gabri, Rubén Del Campo, Javier Fernández 'Bicho'.

Goles: 1-0, Charles, min. 6. 2-0, Martín Diz, min. 19. 2-1, Marcelo, min. 83.

Incidencias: Partido da xornada 10 de Primeira RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 1.612 afeccionados. O Pontevedra CF realizou unha homenaxe a Nemesio Martín Montejo 'Neme', falecido a semana pasada, gardando un minuto de silencio e entregando un ramo de flores a Rafael Martín, un dos seus fillos.