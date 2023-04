Víctor Casais asoma a cabeza no primeiro equipo do Pontevedra a base de efectividade

Víctor Casais celebra o seu gol no partido entre Pontevedra CF e Cultural Leonesa en Pasarón © David Rodiño / Pontevedra CF SAD

Apenas acumula 185 minutos coa camiseta do primeiro equipo do Pontevedra, pero Víctor Casais empeza a confirmarse como unha das mellores noticias na casa granate nun ano tremendamente complicado.

O dianteiro de Muros, fichado procedente do Fisterra o pasado verán para reforzar ao filial pontevedrés, está a aproveitar as súas escasas participacións en Primeira RFEF para deixar o seu selo. Con dous tantos xa no seu haber, o que serviu para sumar os tres puntos contra a Cultural Leonesa e o que daba esperanzas (2-1 momentáneo) ao equipo no feudo do San Fernando, aparece como o ariete con maior efectividade de todo o plantel (un gol cada 92 minutos).

A todo iso súmanse os 13 goles que acumula co segundo equipo en Preferente en 2.017 minutos (un cada 155 minutos) e que resultan claves para que o filial adestrado por Jesús Ramos mantéñase na pelexa polo ascenso a Terceira RFEF.

Casais reivindícase cos seus números e dá argumentos aos que reclaman máis oportunidades para el como proxecto de presente e futuro no club.

Non en balde nin o máximo goleador do primeiro persoal, un Brais Abelenda que suma 7 dianas e que se mantén nuns números similares aos do ascenso do pasado curso, aguanta a comparación de efectividade, xa que a súa media é dun tanto cada 299 minutos.

En canto ao resto de dianteiros, Charles con 5 goles está esta tempada nunha media dun cada 337 minutos (o pasado curso como pichichi da categoría marcaba cada 125 minutos sobre o verde), Martín Diz leva dous goles no seu haber (un cada 328 minutos), Rufo só marcou un tanto en 907 minutos de xogo e Jon Bakero non viu porta en 925 minutos.

No que respecta a os números de Víctor Casais, xogador de só 20 anos, participou ata a data en sete encontros, sempre saíndo desde o banco sendo o partido con maior presencia o disputado contra o Racing de Ferrol (48 minutos).