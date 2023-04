Señor pide apoio a uns xogadores que "se van a partir o cobre" contra o Sanse para agarrarse ás opcións de permanencia

No horizonte do Pontevedra Club de Fútbol "só hai un partido, e é este", asegura o adestrador do primeiro equipo granate, Juan Señor, e é que "despois virá o estudo numérico das posibilidades, pero se ti non sumas de tres non cuadra", afirma.

Refírese o técnico ao importante e case que decisivo partido que o club pontevedrés afronta este domingo 30 de abril (17.00 horas) no Estadio Municipal de Pasarón fronte á UD San Sebastián de los Reyes, outro dos equipos que pelexan por salvar a categoría e que están en zona de salvación con sete puntos máis.

Perder supoñería un golpe practicamente definitivo para un equipo, o granate, que a pesar diso "está moi vivo", defende Señor.

O preparador sinala que no plantel "a actitude é máxima e moi boa, vanse partir o cobre este domingo", e pide respaldo á afección porque "estes futbolistas necesitan máis que nunca apoio, non recriminación. Axudaríanos, esta vez máis que nunca", sinala en referencia aos pitos, en especial cara a Libasse Guèye, da última xornada en Pasarón.

En canto ao partido en si, Señor recupera efectivos confirmando o regreso á convocatoria de Rufo, e aínda que existen dúbidas sobre o estado de Alberto Rubio e Ángel Bastos tras arrincar a semana a menor ritmo que os seus compañeiros, o adestrador só descartou para a cita a Luís Martínez por lesión, avanzando que o defensor "necesita facerse máis probas". Ademais volve á lista Borja Domínguez cumprido un encontro de sanción.

Todo para medirse a un San Sebastián de los Reyes que a pesar de encadear máis dun mes sen gañar "é un equipo ben colocado, que poucas veces perde a posición", e que venderá cara a súa derrota.