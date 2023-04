Rufo acelera cara á súa recuperación

Manter vivas as súas opcións de permanencia, cada vez máis mermadas, é a obsesión dun Pontevedra Club de Fútbol que este mércores regresou ao traballo de campo tras descansar o luns e protagonizar unha sesión de recuperación no segundo día da semana.

O segundo campo do complexo deportivo Manolo Barreiro da Xunqueira foi escenario do primeiro adestramento da semana sobre o céspede, coa mente posta xa na 'final' do próximo domingo 30 de abril (17.00 horas) fronte ao San Sebastián de los Reyes en Pasarón.

As opcións dos granates pasan por cortar a sangría de goles encaixados nas últimas xornadas e tamén por buscar unha maior efectividade na área contraria, e é aquí onde a semana comezou con mellores noticias para Señor.

Rufo empeza a ver a luz ao final do túnel e albisca a súa recuperación tras catro xornadas afastado das convocatorias. O dianteiro madrileño disputou o seu último partido hai un mes no feudo do Rayo Majadahonda, e desde entón problemas físicos mantivéronlle á marxe.

O ariete completou a sesión deste mércores con case total normalidade e ao mesmo ritmo dos seus compañeiros, preservándose só nos últimos 10 minutos de adestramento e evidenciando que o seu regreso a unha convocatoria parece próximo.

Aínda que non estea a ser a súa mellor tempada, con só un gol na súa conta ata a data, a súa sóla presenza abre opcións para o técnico na parte ofensiva.

Será na parcela defensiva onde se notarán máis as baixas esta semana, e é que na enfermería seguen varios futbolistas, entre os que se atopan Ángel Bastos e Luís Martínez, lesionado nun adestramento da pasada semana. Tampouco traballou co grupo no inicio da semana Alberto Rubio, cuxa presencia fronte ao Sanse antóllase aínda un imposible, así como o gardameta Viktor Nikolov.