Rafa gañou, pero nada cambiou: Lores, alcalde por sétima vez

Pleno de investidura de Lores en Pontevedra © Cristina Saiz Toma de posesión de Agustín Reguera como delegado territorial da Xunta © Mónica Patxot Maica Larriba e María Isabel Alonso no despacho da Subdelegación do Goberno © Mónica Patxot

Maio. Esa foi a data na que se celebraron as eleccións municipais. En Pontevedra, por primeira vez en doce anos, o PP volveu ser a lista máis votada. Con Rafa Domínguez á fronte, no seu segundo asalto pola Alcaldía, foron a opción maioritaria para os pontevedreses.

Os populares lograron once edís, dous máis que o BNG, que quedou con nove, o seu rexistro máis baixo desde 2007. Pero a pesar disto, nada cambiou. Os cinco edís do PSdeG-PSOE, a pesar de non entrar no goberno, deron o seu respaldo a Miguel Anxo Fernández Lores.

A pesar de varios simulacros de negociación, os ex socios non chegaron a entenderse e os nacionalistas optaron por gobernar en solitario. Desde ese momento, os desencontros foron notables: Raíña Vitoria, o regreso da feira de Rafael Areses e, como non, o orzamento.

2024 comezará sen as contas aprobadas. Ante a falta de apoios, Fernández Lores vinculou os orzamentos a unha cuestión de confianza. Sen dúbida, unha mostra de que este mandato non será demasiado tranquilo no ámbito municipal.

Estas eleccións, en liñas xerais, apenas modificou o panorama político da área de Pontevedra. Case todos os alcaldes e alcaldesas lograron a confianza dos seus cidadáns para seguir catro anos máis, aínda que algúns obrigados a coaligarse para alcanzar a maioría.

María Ramallo en Marín, Telmo Martín en Sanxenxo, Andrés Díaz en Ponte Caldelas, Félix Juncal en Bueu, Jorge Cubela en Cerdedo-Cotobade, Manuel Campos en Cuntis, Alberto Varela en VIlagarcía, César Poza en Vilaboa ou Xosé Manuel Fernández Abraldes en Barro mantiveron as súas respectivas alcaldías.

Os dous grandes cambios producíronse en Poio e Soutomaior. Tras a renuncia de Nito Sobral a seguir como alcalde, o popular Ángel Moldes aproveitou a súa oportunidade e logrou a maioría absoluta. E no segundo, ocorreu o contrario, o nacionalista Manu Lourenzo desbancou ao PP.

Pero non foi en maio a única vez que acudimos ás urnas neste 2023. Dous meses despois houbo eleccións xerais, que na provincia lanzaron un empate entre PP e PSOE, que lograron tres deputados cada un. Para Sumar foi o sétimo. No Senado, a vitoria popular foi inapelable.

Foi un ano para familiarizarse con novos responsables políticos. Tamén na Xunta, onde o ex alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, foi nomeado delegado territorial en Pontevedra; ou na Subdelegación, que tras a xubilación de Maica Larriba agora dirixe o vigués Abel Losada.

E nos últimos días de 2023 soubemos a data da próxima cita electoral. As eleccións galegas que Alfonso Rueda convocou para o 18 de febreiro de 2024. Pero esa é unha historia que aínda está sen escribir. Terá o seu oco no resumo do próximo ano.