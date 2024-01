Posta a punto do paseo dos Gafos desde a estación ata Campolongo

Traballos de mantemento do tramo pechado do paseo cuberto do Gafos en Campolongo © Concello de Pontevedra Traballos de mantemento do tramo pechado do paseo cuberto do Gafos en Campolongo © Concello de Pontevedra Reparación da senda de xabre do Gafos dende a avenida da Estación ata Ponte Boleira © Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra puxo en marcha esta semana traballos de limpeza e mantemento na senda cuberta do río dos Gafos de Campolongo, que se atopa pechada dende marzo de 2021, e en distintos tramos da senda peonil de xabre que vai desde a avenida da Estación ata Ponte Boleira.

Estas actuacións forman parte do traballo municipal para reparación e conservación do paseo urbano do río dos Gafos e está a realizalas a Concellaría de Servizos urbanos básicos, que xestiona Xaquín Moreda, facendo uso dos contratos de mantemento dos espazos públicos, limpeza viaria e xardíns prorrogados do orzamento de 2022.

En Campolongo, están a actuar sobre un espazo que, desde o seu peche hai case tres anos, non fora obxecto de ningún tipo de mantemento e limpeza. A intervención consiste en retirar pólas e restos de árbores, herba e maleza, lixo e os carteis colocados no seu interior, xa que levan meses tirados polo vento. Tamén está prevista a reparación do enreixado que protexe todos estes espazos xa que, nalgúns puntos, está aberto ou deteriorado.

Os traballos comezaron pola rúa Xeneral Antelo Rubín e continuarán ata rematar polo tramo pechado cara Alcalde Hevia.

O Concello tamén aproveitou para a reparación das fochancas que producían nos pasos habilitados na contorna do colexio de Campolongo. Son pequenos camiños de xabre que se crearon para permeabilizar ambos lados da cuberta pechada e que non dispoñían de evacuación de augas pluviais. No inverno ocasionan fochanchas e fan que estes pasos sexan impracticables.

Ademais, vaise reparar a pasarela de madeira construída a raíz do peche da cuberta, próxima aos composteiros comunitarios de Xeneral Antelo Rubín. Esta pasarela ten varias travesas rotas pola avaría dun vehículo de limpeza viaria. Co peso da limpadora, a estrutura de madeira cedeu e rompeu. A empresa do servizo de limpeza faise cargo do custo da reparación da pasarela.

En canto ao paseo peonil de terra, son traballos que se completarán na primavera, pero nestes momentos estanse a realizar reparacións de urxencia xa que as chuvias do inverno crearon regos importantes que resultaban perigosos nalgúns tramos.

A reparación consistiu na retirada do xabre ata atopar unha base suficientemente firme, achega de xabre e compactación. Finalmente, apisoouse para garantir a súa solidez.

Desde o Concello de Pontevedra sinalaron nun comunicado que o mantemento no Gafos obedece á orde dada polo alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, para que o tramo urbano do Gafos vaia recuperando o seu esplendor de anos atrás, xa que se trata dun dos espazos máis visitados e empregados polos veciños de Pontevedra.